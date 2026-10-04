Christa Pike tras ejecución fallida: Sigue en estado crítico y conectada a un respirador

(CNN En Español – CNN Chile) — Christa Pike sigue en estado crítico y conectada a un respirador tras la ejecución fallida del miércoles, en la que estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años, dijo su abogado Stephen Ferrell a Jake Tapper, de CNN, el domingo por la mañana.

Pike sigue inconsciente y no ha podido comunicarse, según Ferrell.

“Realmente todavía no sabemos cuál es el pronóstico y es posible que no lo sepamos durante varios días”, dijo Ferrell.

El personal del hospital continúa trabajando para eliminar de su organismo las dos dosis de pentobarbital administradas durante la ejecución. Ferrell dijo que no se le ha permitido ver a Pike, quien permanece bajo vigilancia, y que no sabe a quién, si es que a alguien, se le ha permitido verla.

“Una de las principales cosas que mantendrá esto en el aire durante un tiempo es el hecho de que no sabemos cuál es el pronóstico, es decir, el pronóstico a largo plazo. Si se recupera, es posible que no se recupere por completo y podría haber dudas sobre su capacidad mental”, dijo Ferrell.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años. De acuerdo con los fiscales, Pike, que entonces tenía 18 años, atrajo a Slemmer a una zona aislada del campus de la Universidad de Tennessee en Knoxville, donde la golpeó y apuñaló antes de matarla.

La ejecución estaba prevista para el miércoles mediante una inyección letal de pentobarbital. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido después de que Pike permaneciera consciente tras la administración de dos dosis del fármaco y comenzara a presentar complicaciones médicas. Fue trasladada de urgencia a un hospital.

La mujer iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. Sus abogados habían pedido que se conmutara su pena de muerte por cadena perpetua, al argumentar, entre otras cosas, que tenía antecedentes de enfermedad mental y que había sufrido abusos durante su infancia. La Junta de Libertad Condicional de Tennessee recomendó por unanimidad no concederle clemencia.