Prisión preventiva para 9 imputados integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC): Fueron acusados de delitos de narcotráfico y asociación ilícita

Nueve presuntos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) quedaron en prisión preventiva este domingo, mientras que otros 10 imputados vinculados a la misma estructura ya se encontraban privados de libertad por resoluciones judiciales anteriores.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur llevó ante la justicia a 19 personas como integrantes de la primera célula de la organización brasileña identificada en Chile.

La formalización incluyó los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de ilícitos vinculados al tráfico de drogas y la Ley de Armas.

“En total, todos los que fueron formalizados quedaron privados de libertad”, señaló el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, una vez concluida la audiencia, que comenzó el pasado jueves.

Las indagatorias se remontan a antecedentes obtenidos desde 2019 mediante cooperación internacional e información proveniente de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. La investigación ha sido desarrollada por el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones (PDI).

Barros descartó que los antecedentes investigados den cuenta de una disputa territorial con otras organizaciones criminales transnacionales presentes en Chile, como el Tren de Aragua. El tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días.