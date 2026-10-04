Camila Vallejo (PC): “La elección en Brasil, cualquiera sea el resultado, se va a respetar. No ha pasado eso sí con el bolsonarismo”

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió en CNN Chile a los resultados preliminares de las elecciones en Brasil.

Desde São Paulo, la exdiputada sostuvo que en este proceso electoral forma parte de una delegación internacional de observadores, ya que es una “elección muy clave” y existe una “alta expectación” respecto del resultado.

“En el fondo, esta elección pone en disputa el rumbo estratégico que va a tener Brasil y América Latina, sobre todo en lo que es la clave soberanía versus su noción de la región a los intereses de Estados Unidos, particularmente de la doctrina de Donald Trump. También pone en juego multilateralismo versus unilateralismo, pone en juego también democracia versus autoritarismo. Y también, si es que América Latina va a una zona de paz o de posibles intervenciones militares más recurrentes. Entonces, esto no involucra a todos”, enfatizó.

Consultada por la periodista Alicia Contreras sobre qué implica para Latinoamérica que el candidato Flávio Bolsonaro, desde su juicio, tiene un “alineamiento ideológico muy claro y declarado con la Doctrina Donroe, que busca hacer que Estados Unidos controle todo el territorio de América, incluyendo América Latina, que ellos mismos han declarado que es su patio trasero”.

Y planteó que ante una eventual victoria del bolsonarismo lo que haría finalmente es consolidar la denominada Doctrina Donroe, que implica “someter” recursos naturales estratégicos, en este caso Brasil, a los intereses de Norteamérica.

Al preguntarle si puede asegurar que, ante una posible derrota, el actual presidente Lula da Silva reconocería su derrota, precisó que “siempre ha sido un estadista y fiel promotor de la democracia y muy respetuoso de los procesos electorales. No ha estado en el mundo de Lula, ni en él como líder ni en seguidores, un afán de estar cuestionando los procesos electorales, más bien el llamado siempre a respetar la no intervención en los procesos electorales y la integridad de aquellos”.

“Yo no puedo hablar por el presidente de Brasil. No puedo hacer eso, pero dada la trayectoria democrática y respetuosa, obviamente, de la soberanía del pueblo brasilero y de la soberanía de los pueblos, uno no podría sino considerar que la elección, cualquiera sea el resultado, se va a respetar. No ha pasado, obviamente, eso sí con el bolsonarismo”, puntualizó la militante del Partido Comunista (PC).

🔴Camila Vallejo, exministra Secretaria General de Gobierno, desde Brasil se refiere a la elección: “Un posible triunfo del bolsonarismo lo que haría es consolidar la Doctrina Donroe” ➡️https://t.co/2XLxRSsOgK

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🔴Camila Vallejo, exministra Secretaria General de Gobierno, desde Brasil se refiere a la elección: “El bolsonarismo explícitamente es un mundo alineado con la ultraderecha internacional, que ya se ha expresado en varios presidentes de nuestra región, Chile incluido” ➡️https://t.co/1x3HAVgGFx

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🔴Camila Vallejo, exministra Secretaria General de Gobierno, desde Brasil se refiere a la elección: “Pone en juego si América Latina seguirá siendo una zona de paz o de posibles intervenciones militares más recurrentes. Esto nos involucra a todos” ➡️https://t.co/1x3HAVgGFx

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