Elecciones en Brasil 2026: La familia Bolsonaro consigue varios triunfos en distintas contiendas al Congreso

(CNN en Español) — Mientras Flávio Bolsonaro continúa liderando la votación para la presidencia, a la espera del avance del escrutinio, la familia ya puede cantar victoria en otras carreras.

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, fue electa senadora por el Distrito Federal.

Por su parte, Carlos Bolsonaro, segundo hijo del exmandatario, marcha en segundo lugar en la elección de Santa Catarina para el Senado, con una ventaja de 10 puntos sobre el tercer puesto, con lo que se aseguraría la segunda banca del estado, detrás de Carol de Toni.

En el mismo estado, Jair Renan Bolsonaro, también hijo del expresidente, es uno de los candidatos más votados para diputado federal, con resultados todavía no definidos.

En tanto, Renato Bolsonaro, hermano de Jair, consiguió miles de votos para ser diputado federal por Sao Paulo, aunque también hay que esperar para conocer los resultados finales.

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