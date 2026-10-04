Rubilar cuestiona recorte a “Yo Elijo Mi PC”: “Se prometió que no se recortarían beneficios sociales”

La exministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, endureció sus críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast por el recorte de recursos del programa “Yo Elijo Mi PC”, cuestionando los fundamentos de la decisión.

A través de su perfil en la red social X, la exsecretaria de Estado arremetió contra el mandatario por no cumplir su compromiso de no reducir las ayudas sociales y defendió la necesidad de cuestionar las decisiones del Ejecutivo.

“La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile”, dijo.

Además, apuntó que “en tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”.

La exvocera comentó que “Yo Elijo Mi PC tuvo observaciones el 2018, se rediseñó y se integró en Becas TIC. Su última evaluación EX ANTE disponible del 20/21 fue favorable. Después hay monitoreos con aspectos que mejorar, pero no una evaluación que recomiende eliminarlo”.

Tras ello, exigió que “si existe una evaluación técnica reciente, que se transparente y justifique. Corregir un programa es gestión. Eliminarlo sin una alternativa que cierre la brecha digital es retroceder“.