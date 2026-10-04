Peñalolén mantendrá entrega de computadores pese a recorte de “Yo elijo mi PC” en Presupuesto 2027

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que el Municipio se hará cargo de financiar los computadores que reciben los alumnos de la comuna como parte del programa Junaeb “Yo elijo mi PC”.

La ayuda social quedó sin financiamiento en el proyecto de Presupuesto 2027, que también considera reducciones en otras áreas educacionales, pese a un leve aumento real del presupuesto global del sector.

El jefe comunal criticó la decisión del Ejecutivo y comprometió ayuda municipal para continuar con la entrega de los dispositivos.

“Los niños/as de Peñalolén no van a pagar la indolencia de los recortes de este Gobierno“, dijo Concha en un posteo en sus redes sociales. Además, sostuvo que asegurar una educación de calidad, independiente de la situación económica de las familias, es una responsabilidad del Estado.

Tras ello, agregó que “haremos un esfuerzo extraordinario para asegurar este beneficio clave para la educación“, agregó.

El líder comunal recordó que más de 500 estudiantes de séptimo básico de Peñalolén recibieron sus computadores el lunes recién pasado, junto a sus familias.

El programa nació en 2009, durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Según cifras difundidas, en 2026 benefició a más de 96 mil estudiantes del país.