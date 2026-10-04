Squella adelanta cambios a Reforma de Seguridad del Gobierno: Asegura que no contempla crear un nuevo estado de excepción

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó los principales contenidos del nuevo proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad.

La iniciativa busca cambiar el actual Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, pero no contempla la creación de un nuevo estado de excepción. Según dio a conocer Squella, esperan ingresar el nuevo proyecto al Congreso este lunes y martes de la siguiente semana.

En conversación con Estado Nacional, el timonel republicano apuntó a que el nuevo texto recoge algunos elementos de la propuesta presentada original del Gobierno, mientras que otros tendrán modificaciones diferentes.

Uno de los aspectos considerados corresponde a las comunicaciones y a las herramientas disponibles para realizar operativos contra organizaciones criminales. El senador explicó que el objetivo es permitir que, en algunas circunstancias, se puedan inhibir las comunicaciones durante procedimientos policiales.

Sin embargo, descartó que la nueva propuesta contemple la interceptación de las comunicaciones. Además, Squella enfatizó que el proyecto no creará un nuevo estado de excepción, sino que tendrá “una hipótesis nueva dentro del Estado de Excepción de Emergencia“.

Respecto de la duración de este nuevo estado de excepción, el legislador dijo que no contemplan modificaciones sustantivas, aunque indicó que se está analizando la posibilidad de que el Congreso pueda suspenderlo cuando lo considere necesario.

La nueva propuesta surge luego de la disposición del Gobierno de retirar el proyecto de la reforma constitucional en seguridad.