Parque del Recuerdo se abre a la ciudad a través de Más Parque

Parque del Recuerdo está redefiniendo su manera de vincularse con la ciudad. A través de Más Parque, impulsa una nueva forma de habitar sus áreas verdes, abriendo el espacio a nuevas experiencias de encuentro, cultura y naturaleza para públicos de todas las edades.

La iniciativa invita a descubrir distintos espacios dentro del parque, pensados para acompañar diferentes momentos y formas de encuentro, manteniendo siempre su esencia como lugar de memoria.

En su parque Américo Vespucio, ubicado en Huechuraba, esta transformación se concentra principalmente en torno a la laguna, donde se desarrolló un circuito familiar pensado para el encuentro, la exploración y la conexión con la naturaleza.

Entre sus principales espacios se encuentran un laberinto natural circular de más de 1.400 m², una isla con bosque de bambú conectada mediante pasarelas, miradores interactivos, juegos de madera y diferentes iniciativas orientadas a la conservación de la biodiversidad.

El circuito también incorpora un apiario, un hotel para insectos y un muelle educativo que permite observar más de 50 especies de aves que habitan el lugar y aprender sobre el ecosistema presente en el parque.

Cultura y comunidad en espacios abiertos

La cultura es uno de los pilares de esta transformación. A través de Más Parque, las áreas verdes de Parque del Recuerdo se han convertido en escenarios abiertos para el arte, la música y la participación ciudadana, mediante una programación continua, gratuita y abierta a la comunidad.

Entre sus principales hitos destacan los conciertos sinfónicos realizados al aire libre, las intervenciones in situ de artistas nacionales en Colores de Pascua y la llegada de Umbrella Sky Project, que desplegó más de 700 paraguas de colores en el parque, junto con muchas otras actividades culturales y artísticas que han formado parte de su programación.

De esta manera, Parque del Recuerdo fortalece su propósito de aportar al bienestar de las personas y generar nuevas instancias de encuentro con la cultura y la naturaleza.

“A través de Más Parque, queremos que cada vez más personas reconozcan a Parque del Recuerdo como un lugar abierto a la comunidad, donde la memoria convive con la cultura y la naturaleza. Creemos que nuestras áreas verdes pueden aportar al bienestar y convertirse en un punto de encuentro en la ciudad”, comenta Gabriela Herrera, jefa de Extensión y Cultura de Parque del Recuerdo.

Esta transformación del espacio también comienza a extenderse hacia otros parques de Parque del Recuerdo. En Parque del Recuerdo Cordillera, ubicado en la comuna de Puente Alto, se han impulsado iniciativas vinculadas con la vida sana y el contacto con la naturaleza, como los recorridos de senderismo en el cerro Chequén y las jornadas de observación de aves. A ello se suma la construcción de una nueva zona con laguna, que busca generar nuevas experiencias.

Parque del Recuerdo, a través de Más Parque, seguirá fortaleciendo su apertura a la comunidad e impulsando nuevas iniciativas para los próximos meses, como los Baños de Bosque guiados y el concierto Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. A estas actividades se sumarán otras experiencias culturales y artísticas vinculadas con la naturaleza, que continuarán activando los parques y generando nuevas formas de vivirlos.

Si quieres conocer más sobre este programa y conocer los detalles de las próximas actividades, puedes seguir a Más Parque en Instagram, en su cuenta oficial @masparque.

Información para visitantes

Ubicación: avenida Américo Vespucio 555, Huechuraba. Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Acceso: por la entrada principal de Parque del Recuerdo, sector Laguna.