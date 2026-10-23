L’Oréal Groupe Chile sube seis lugares y entra por primera vez al Top 5 de empleadores preferidos por universitarios

L’Oréal Groupe Chile obtuvo el quinto lugar en el ranking Top of Mind Universitarios 2026, medición que identifica a las empresas más recordadas como empleadores por los estudiantes universitarios. La firma avanzó seis posiciones respecto de 2025, cuando figuró en el puesto 11.

Así, la compañía ingresa por primera vez al Top 5 de las empresas más aspiracionales para trabajar en Chile, según la preferencia espontánea de más de 2.900 alumnos de último año. El resultado refleja el vínculo de la empresa con universitarios a través de iniciativas para conocer su cultura de trabajo y sus oportunidades profesionales.

Programas que acercan la universidad al mundo laboral

En los últimos años, L’Oréal Groupe Chile fortaleció su presencia en casas de estudio, abrió sus oficinas a estudiantes e impulsó iniciativas que vinculan la formación académica con desafíos reales del trabajo, con el fin de acercar a las nuevas generaciones a la industria de la belleza.

Destaca L’Oréal Avanza For Youth, programa desarrollado junto a la Universidad de Santiago de Chile (Usach), que lleva una década conectando a estudiantes con desafíos concretos del negocio y con ejecutivos de la empresa.

También figuran las prácticas profesionales y Brandstorm, el concurso internacional de innovación de la compañía, que invita a jóvenes a desarrollar ideas para el futuro de la belleza mediante creatividad, ciencia y tecnología.

Nuevas expectativas sobre el trabajo

Lesly Jiménez, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Chile, afirmó que “las nuevas generaciones están cambiando la forma en que las compañías pensamos la atracción de talento. Hoy no basta con ofrecer una primera experiencia laboral: los jóvenes buscan espacios donde puedan aprender, asumir desafíos reales, innovar y entender el impacto de lo que hacen”.

“Nuestro desafío en L’Oréal Groupe es construir una cultura capaz de entregar esas oportunidades desde el inicio de una carrera y, al mismo tiempo, aprender de una generación que llega con expectativas distintas sobre el trabajo y el liderazgo”, señaló la ejecutiva.