Sonora Palacios prepara nueva música rumbo a sus 65 años tras fichar con sello argentino

Sonora Palacios se incorporó a Garra Records, sello argentino especializado en música tropical que inició sus operaciones en Chile el 14 de octubre. El acuerdo, en tanto, contempla el lanzamiento de nueva música de cara a los 65 años que la histórica banda cumplirá en 2027.

La compañía, fundada en Buenos Aires en 2004, comenzó su desembarco en el mercado nacional como socio estratégico de ADA, división de Warner Music Group dedicada a la distribución y prestación de servicios para sellos y artistas independientes.

Con más de seis décadas de trayectoria, Sonora Palacios es uno de los conjuntos más reconocidos de la música tropical nacional. Su historia comenzó en 1962 bajo el liderazgo de Marti Palacios y estuvo estrechamente ligada al desarrollo y popularización de la denominada cumbia chilena.

Canciones como Un año más, El galeón español, Los domingos y La arañita forman parte de su repertorio. En 2013, además, la orquesta recibió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en la categoría Música Popular.

View this post on Instagram A post shared by Sonora Palacios InstaOfficial® (@sonorapalacios)

El proyecto ha mantenido una continuidad familiar a través de tres generaciones, primero con Marti Palacios y posteriormente con Marti Palacios Jr. y Marvyn Palacios.

La incorporación a Garra Records se produce mientras Sonora Palacios prepara la conmemoración de su aniversario 65°.

Entre los planes anunciados para 2027 se encuentran nuevos lanzamientos y una estrategia destinada a ampliar la circulación de su música fuera de Chile.

Garra Records inicia operaciones en Chile

Sonora Palacios no será el único nombre nacional dentro del catálogo de la firma argentina. El desembarco también contempla el trabajo con Yoan Amor, Sebastián Almendras y Grupo Huella Sureña, entre otros exponentes de la música tropical.

Garra Records comenzó sus actividades en Argentina en 2004 bajo el nombre de Procom S.R.L. y en 2019 inició una etapa enfocada en el mercado digital y la distribución internacional.

Su catálogo trasandino incluye actualmente a artistas como Los Palmeras, Nico Mattioli, Leo Mattioli, Dalila, Banda XXI, Onda Sabanera, Amar Azul y Antonio Ríos.