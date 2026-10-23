Gobierno da pie atrás por polémica sobre rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores: Anunció suspensión de la tramitación de decretos

El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena, en medio de la polémica por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

A través de un comunicado, la cartera del Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó la medida, junto con “una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios”.

Del mismo modo, señalaron que “la decisión se adoptó tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad, permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022”.

Sobre este punto, el ministro Fernando Rabat, quien ha sido principal blanco de las críticas, incluso desde el oficialismo, señaló: “Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022. Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.

Medidas anunciadas: Modificación de beneficios y Tribunales de Ejecución de Penas

De forma paralela, Justicia reportó que presentará un “proyecto de ley que modifique el procedimiento para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable, las causales que excluyen de este beneficio, una regla de temporalidad que zanje la discusión entorno a qué requisitos serán exigibles a los postulantes y normas que garanticen el derecho a ser odia por parte de la víctima” junto a “indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios”.

Otro punto abordado es el respaldo al proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, que actualmente está siendo tramitado en el Senado.

El Gobierno señaló que dicha iniciativa parlamentaria “contempla un procedimiento especial para que las solicitudes del beneficio contemplado en la Ley N° 19.856, libertad condicional y los demás beneficios penitenciarios para que estos sean conocidas y resueltas por jueces. De esta forma, estas decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación, trasladando su conocimiento a los tribunales de justicia”.

La polémica por las reducciones de penas

El anuncio se produce luego de que el ministro señalara el jueves que no tenía solicitudes de rebaja de condena pendientes de resolución, por lo que resta precisar el alcance práctico de la suspensión anunciada.

Todo esto ocurrió en medio de una semana compleja para el Gobierno liderado por el Presidente Kast. El pasado miércoles 21 de octubre, Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia había otorgado 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La situación generó críticas inmediatas en la oposición y también en el oficialismo. Ayer jueves, en una entrevista con Meganoticias, el ministro Rabat afirmó que el Presidente desconocía la firma de los decretos y estimó que la mayoría de los beneficiados ya habría recuperado su libertad, aunque no entregó cifras.

En dicha entrevista, Rabat también fue consultado sobre qué haría ahora si es que enfrenta los mismos decretos. Sobre este punto, aseguró: “Sigo siendo abogado. Y quiero decirle que el 11 de marzo juré respetar la Constitución y la Ley. Y seguiría, por lo tanto, resolviendo estas cuestiones de la misma materia porque es la forma como la Constitución y la Ley hoy regulan esa materia”.

Pocas horas después de la entrevista, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación.