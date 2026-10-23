MOP publica 148 de las 241 licitaciones del Plan Chile Despega y proyecta comenzar las obras este año

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya publicó más del 60% de las licitaciones que le corresponden dentro del Plan Chile Despega, el programa anunciado por el presidente José Antonio Kast el 28 de septiembre para reactivar la economía y el empleo.

Según informó este viernes el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, la cartera del MOP contempla 241 proyectos con una inversión adicional de US$ 400 millones, de los cuales 148 ya fueron enviados a licitación. Esos contratos, equivalentes al 61% del total, representan una inversión cercana a $214.880 millones.

“Esperamos tener la licitación completa de todos estos proyectos dentro de este año e iniciar los procesos de adjudicación, incluida la revisión de las propuestas de los oferentes”, señaló De Grange, quien agregó que el objetivo es comenzar las obras durante este mismo año.

Plan contempla la creación de 23 mil puestos de trabajo

Según el ministerio, la cartera completa permitiría crear unos 23.000 puestos de trabajo, de los cuales 12.800 ya están asociados a proyectos que se encuentran en proceso de licitación.

“Son proyectos intensivos en mano de obra, que tienen una rápida ejecución presupuestaria, cuentan con una ingeniería avanzada y disponen de recomendación satisfactoria”, señaló el biministro.

Las obras se desarrollarán en todas las regiones de Chile y estarán a cargo de distintas reparticiones del MOP. La Dirección de Vialidad ejecutará caminos y puentes, la Dirección de Obras Portuarias estará a cargo de enrocados, paseos costeros, muelles y rampas, mientras que la Dirección de Aeropuertos desarrollará pistas y puntos de posada de helicópteros.

A ello se suman obras de infraestructura hidrométrica de la Dirección General de Aguas y plantas de tratamiento y potabilización de Servicios Sanitarios Rurales.

De acuerdo con el MOP, las 148 licitaciones se enviaron a publicación en apenas tres semanas, una cifra equivalente a cerca del 15% del total de licitaciones que el ministerio publica normalmente en un año.

“Este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado de las distintas direcciones y secretarías regionales ministeriales del MOP, junto con la implementación de 10 medidas extraordinarias de agilización contractual”, destacó el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá.

Entre esas medidas figuran plazos máximos para los llamados a licitación, la apertura y evaluación de ofertas, y la realización de las evaluaciones técnica y económica en un solo acto.

Primer contrato ya fue adjudicado

Como parte del plan, el ministerio adjudicó este jueves el primer contrato de la cartera, correspondiente a la construcción de un sondaje para el Servicio Sanitario Rural Peñasmo, en Calbuco, Región de Los Lagos, por $103 millones.

El anuncio se realizó tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi), encabezado por el presidente Kast en el taller de la futura Línea 9 del Metro, actividad en la que también participaron De Grange y el ministro del Trabajo, Tomás Rau.