Vocero de Gobierno exhibe decretos firmados en el Gobierno anterior para respaldar rebaja de penas a abusadores: “En ambos casos se cumplió con la Ley”

El subsecretario de la Segegob y vocero, Gonzalo Arenas, abordó la polémica del Gobierno, luego que se revelara que el Ministerio de Justicia optó por conceder directamente rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores sin esperar el pronunciamiento de tribunales.

El nuevo criterio de la administración del Presidente Kast se diferencia con el del Gobierno anterior, dado que dichas solicitudes eran rechazadas hasta que fueran definidas en el Poder Judicial.

Respecto a las críticas contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Arenas sostuvo que “esto es un tema mucho más amplio que dice relación con todos estos decretos que se han establecido de rebajas de penas, donde la comunicación a los familiares es un tema importante”.

Del mismo modo, aseguró que “suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave“.

“Por supuesto que el Gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas. El Gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores”, añadió.

Posteriormente, Arenas mostró documentos de los decretos con firmas del actual ministro Rabat, pero también del exministro de Justicia durante el Gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo.

En ese momento, destacó que “el Gobierno y el ministro Rabat cumplieron con toda la normativa legal. Estamos convencidos que aquí se respetó la Constitución y se respetó la Ley. El mejor ejemplo de eso es esto. Es uno de los decretos que presentó el Gobierno anterior, el ministro Jaime Gajardo. Aquí aparece ‘otórguese el beneficio de reducción de condena correspondiente a (…)’. Firmado: Jaime Gajardo Falcón, ministro de Justicia”.

“El resultado es exactamente el mismo: en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y en este Gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la Ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “dicho eso, estamos convencidos de que es una Ley que hay que modificar. Lo que ocurrió abre un espacio importante para tal vez hacer una reforma exprés, que nos permita terminar con estos beneficios o regularlos de mucha mejor forma”.

“Vamos a apoyar todos los proyectos de ley que se han anunciado por parte de los parlamentarios. Por eso, además, el ministro Rabat ha suspendido la tramitación de decretos y, por lo tanto, esperamos corregir este hecho en el estadio que corresponde: en lo legislativo. Estamos trabajando para ese objetivo”, remató el vocero de Gobierno.