“Lo mismo que ha hecho él lo iba a hacer la Corte Suprema”: Exministro de la Corte Suprema respaldó a Rabat frente a la rebaja de condenas por delitos sexuales

El exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, abordó este viernes la polémica que generó la revelación de las 56 rebajas de condena por delitos sexuales. Frente a ello, Valdés salió en su defensa y respaldó el actuar del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En diálogo con Radio Infinita, el exministro explicó que la acción tomada por el Ministerio de Justicia se alinea con los criterios establecidos por el Poder Judicial en causas similares.

“Un ministro dictó la ley, y yo creo que dictar una ley que no es retroactiva, es para las cosas futuras, pero resulta que lo que ha hecho el otro ministro de Justicia, bueno, yo no puedo calificarlo. Yo creo que lo que ha hecho este Ministro de Justicia, hasta el momento, es decir ‘mire, la Corte Suprema cada vez que se daban tales y tales requisitos estaba acogiendo los recursos de amparo’. Entonces, bueno, en el fondo hizo administrativamente lo que hacía la Corte Suprema“, sostuvo.

Bajó esa línea, optó por bajar el perfil a la acción tomada por el titular de Justicia “Ahora, pues, es un criterio, pero creo yo que no es para el escándalo que se ha armado, porque en el fondo lo mismo que ha hecho él lo iba a hacer la Corte Suprema, así es todo el cuento”.

Además, señaló que “si se aplicaba el mismo criterio que aplicaba la Corte Suprema cuando se cumplía el requisito A, B, C, D, E, no veo cuál es la diferencia como para armar este escándalo. Lo que pasa es que los delitos sexuales nunca deberían tener mayores facilidades, sin perjuicio de que hay cierta graduación. Es distinto una violación que alguien que le hagan una especie de toque en la calle, no sé, cosas de ese tipo”.

Finalmente, Valdés reiteró que la controversia carece de sustento jurídico de fondo si se compara con la jurisprudencia previa.

“La verdad es que, si acaso el Ministerio de Justicia hubiera usado un criterio más blando, le encuentro toda la razón. Pero si acaso usó el mismo parámetro de la Corte Suprema, no le veo mayor cuestión para hacer un escándalo”, concluyó.