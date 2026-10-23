Cobre retrocede 1,23% en la semana en medio de la aversión al riesgo y el fin de la huelga en Centinela

El precio del cobre cerró la semana con una baja de 1,23% y terminó este viernes en US$ 6,54 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En la última jornada, el metal repuntó 1,41%, luego de haber caído el jueves a US$ 6,45 la libra. Pese al retroceso semanal, el cobre se mantiene en niveles elevados en perspectiva anual.

El precio promedio en lo que va de 2026 alcanza los US$ 6,13 la libra, un 40,26% por sobre el mismo período del año pasado, mientras que el promedio de octubre se ubica en US$ 6,59.

NEGOCIOS El cobre cotiza en US$ 6,54 la libra Precio contado diario del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, en dólares por libra, entre el 23 de octubre de 2025 y el 23 de octubre de 2026. Hace un año US$ 4,90 23 de octubre de 2025 Máximo US$ 6,74 17 de agosto de 2026 Hoy US$ 6,54 23 de octubre de 2026 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 US$ 4,90

23 oct 2025 Máx. US$ 6,74

17 ago Hoy US$ 6,54

23 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Cochilco. Elaboración: CNN Chile.

Inventarios en Londres presionan al cobre

Según Cochilco, el principal factor que presionó al metal fue el aumento de los inventarios en Londres, donde las existencias subieron 17,9% en la semana, hasta las 273.750 toneladas. A nivel global, los inventarios visibles en las tres principales bolsas aumentaron 2,8%, hasta 1.051.897 toneladas.

El ingreso de metal a las bodegas de Londres alivió la presión por entrega inmediata. La prima del precio contado sobre el contrato a tres meses bajó de US$ 183 por tonelada el martes a US$ 119 el jueves, aunque la entrega inmediata siguió siendo más cara.

Sin embargo, la comisión advirtió que la disponibilidad física sigue siendo desigual entre regiones. Mientras en Londres las existencias crecieron, en Shanghái se redujeron 26,5%, hasta 54.356 toneladas, y la Comex de Nueva York concentra el 68,8% del total visible, con 723.791 toneladas.

IA, petróleo y tasas también pesan sobre el mercado

A ello se sumó un escenario de aversión al riesgo en los mercados. De acuerdo con Cochilco, la caída de las acciones tecnológicas y las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial redujeron el apetito por activos de riesgo, mientras que el alza del petróleo mantuvo latente la posibilidad de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal.

La debilidad del sector inmobiliario estadounidense también limitó las perspectivas de demanda de cobre. En Chile, el término de la huelga en la minera Centinela, sumado al acuerdo previo alcanzado en Escondida, redujo los riesgos laborales inmediatos para la oferta, lo que también restó soporte al precio.

No obstante, los resultados trimestrales de las grandes mineras mostraron restricciones persistentes en la producción. La producción de cobre de BHP cayó 19% interanual entre julio y septiembre, con bajas de 23% en Escondida y de 15% en Spence, mientras que la de Anglo American disminuyó 5%, afectada por nevazones y por menores leyes en Collahuasi.

China sostiene parte de la demanda

Por el lado de la demanda, China ofreció un respaldo importante. Aunque la economía del gigante asiático mostró debilidad en el consumo y la inversión inmobiliaria, pese a crecer 4,5% en el tercer trimestre, los menores precios del cobre estimularon compras de reposición y retiros de inventarios. La prima de importación de cobre en el puerto de Yangshan llegó a US$ 158 por tonelada durante la semana.

En tanto, Cochilco destacó que Codelco ofreció una prima de US$ 350 por tonelada para sus envíos de cobre a Europa durante 2027, aunque precisó que se trata de una condición de suministro para el próximo año y no de una medida del consumo actual.

En los otros mercados de referencia, el contrato a tres meses en la Comex se ubicó en US$ 6,40 la libra, frente a US$ 6,39 en Londres, una diferencia de apenas US$ 0,01 que limita el incentivo para nuevos envíos de cobre hacia Estados Unidos.

De cara a la próxima semana, la atención estará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del 28 de octubre y en los datos de crecimiento e inflación de Estados Unidos que se publicarán al día siguiente.

Por el lado de la oferta, el mercado seguirá la negociación en la mina canadiense Highland Valley, que enfrenta riesgo de huelga desde el 24 de octubre.