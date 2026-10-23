¿Qué es Shamonda, el virus que afecta al ganado y que se ha detectado por primera vez en una persona en Francia?

(CNN) — sobre el primer caso conocido de contagio de coronavirus Shamonda en humanos. El paciente falleció, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, hasta el momento, se considera un evento aislado y que no existe un riesgo mayor para la población general. Francia informó este jueves sobre el primer caso conocido de contagio de coronavirus Shamonda en humanos. El paciente falleció, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, hasta el momento, se considera un evento aislado y que no existe un riesgo mayor para la población general.

La OMS está “en contacto con las autoridades francesas y está siguiendo de cerca la situación”, declaró la agencia en una publicación en redes sociales, y planea compartir actualizaciones a medida que obtenga más información.

Esto es lo que sabemos sobre el virus Shamonda.

El virus afecta principalmente al ganado

Según la OMS, el virus Shamonda se identificó por primera vez en el ganado vacuno en Nigeria en 1965.

Se suele notificar con mayor frecuencia en el ganado vacuno, pero también se han registrado casos en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, por sus siglas en inglés) los animales infectados pueden presentar signos clínicos como fiebre, diarrea y disminución de la producción de leche. El virus también puede causar malformaciones congénitas en los terneros recién nacidos.

Recientemente se identificó en Europa

La mayoría de los casos del virus Shamonda se han identificado en África y Japón.

Se detectó por primera vez en Europa este verano, en ganado vacuno del sur de Alemania y Suiza. Desde entonces, también se ha identificado en animales de otras partes de Europa Occidental, como Austria, Bélgica y Francia.

Se transmite por picaduras de insectos

El virus se transmite a los animales a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides, un pequeño insecto similar a una mosca. La OMS afirma que se necesitan más estudios para determinar la especie exacta involucrada.

No se sabe que se transmita de animal a animal, excepto de un animal infectado a su feto durante el embarazo.

El virus Shamonda se clasifica como un Orthobunyavirus. Pertenece al subgrupo Simbu, que también incluye el virus Schmallenberg. Según WOAH, los brotes causados ​​por este grupo “tienden a ocurrir en ciclos que siguen los patrones estacionales de los mosquitos”.

Sin embargo, los patrones en Europa pueden diferir de los lugares donde los virus son endémicos.

El riesgo para los seres humanos se considera bajo

Las autoridades francesas sospechan que la persona que contrajo el virus Shamonda fue picada por un mosquito portador del virus.

Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que se requiere una investigación más exhaustiva para confirmar cómo se infectó la persona y para comprender si el virus causó o contribuyó a su muerte.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el paciente estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad grave que lo hacía más susceptible a las infecciones que la población general.

Según WOAH, “los bunyavirus varían en su capacidad para infectar a los humanos. Deben realizarse evaluaciones de riesgo específicas para determinar las medidas de bioseguridad y biocontención necesarias para manipular materiales infecciosos en el laboratorio”.

La vigilancia es limitada

La WOAH anima a los países a notificar voluntariamente los casos del virus Shamonda, pero no es obligatorio.

También son necesarias pruebas de laboratorio para confirmar la infección en los animales, ya que los signos clínicos pueden parecerse a los de otras enfermedades.

Actualmente no existen tratamientos ni vacunas contra el virus Shamonda.