Exministro Gajardo arremete contra Rabat por rebaja de condenas: “¿Por qué usa la jurisprudencia a su antojo?”

Este viernes, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la rebaja de 56 condenas por delitos sexuales y cuestionó al actual Ministro de Justicia, Fernando Rabat, y descartó que los fallos de la Corte Suprema obliguen al Ejecutivo a conceder directamente dichos beneficios.

En diálogo con Radio Pauta, la exautoridad explicó el criterio de gobiernos anteriores y recalcó que la decisión recae en el Ejecutivo; según explicó, “es el ministro o ministra de Justicia la que toma la decisión de conceder o no”.

Bajo esa línea, Gajardo recordó que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric la Corte Suprema respaldó los rechazos de la cartera a solicitudes presentadas por condenados por crímenes de lesa humanidad. Según afirmó, advirtieron al Congreso sobre el uso de recursos de amparo para conseguir reducciones de pena y que impulsaron un proyecto para crear tribunales especializados en el cumplimiento de condenas.

Ante el escenario actual, el exsecretario de Estado reprochó que Rabat utilice la jurisprudencia para justificar rebajas en delitos sexuales, pero omita los criterios que validan denegarlas en violaciones a los derechos humanos.

“¿Por qué usa la jurisprudencia a su antojo, por así decirlo?”, cuestionó.

Durante la entrevista, el exministro emplazó al actual titular de Justicia a transparentar cuántos de los beneficiados por la rebaja de condena accedieron a libertad, además demandó un acompañamiento directo y comunicación con las víctimas.

Asimismo, cuestionó que el ministro Rabat anunciara públicamente que mantendrá la entrega directa de estos beneficios en lugar de rechazarlos para defender la postura del Estado ante los tribunales, tal como operaba la gestión anterior. “Dice que va a seguir otorgando estos beneficios. Yo, la verdad, eso no lo entiendo”.

Bajo esa línea, consultado sobre la frase de que el “Gobierno defiende a violadores de derechos humanos y abusadores sexuales de niños””, sostuvo que la acción del Ejecutivo“me da a entender que la frase que usted señala, lamentablemente, pareciera ser que en los hechos se comprobaba“.

Al respecto de si el Presidente José Antonio Kast conocía las rebajas, respondió que “Eso no lo sé”, aunque admitió que le resulta difícil imaginar que la autorización de las 56 rebajas de pena se haya concretado sin que el Mandatario o su equipo de asesores del segundo piso estuvieran informados.