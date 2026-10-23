Dólar se dispara con fuerza al borde de los $1.000 presionado por alza del petróleo y tensiones en Medio Oriente

El dólar cerró este viernes con un fuerte avance y superó la barrera de los $990, en una jornada marcada por el aumento de las tensiones en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

La divisa estadounidense terminó la sesión en $995, lo que representa un alza de $9 respecto del cierre del jueves, con lo que cerró la semana en sus niveles más altos de los últimos meses. Durante la semana, el tipo de cambio llegó a retroceder hasta la zona de los $975, antes de retomar con fuerza el impulso alcista desde el miércoles.

El avance del dólar se produjo pese al repunte del cobre, principal producto de exportación del país, que subió 1,41% este viernes hasta los US$ 6,54 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, luego de haber caído el jueves bajo los US$ 6,5. Sin embargo, esa recuperación no fue suficiente para contener la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Petróleo sobre US$ 115 presiona al peso

El principal factor detrás del alza fue el petróleo. El Brent superó los US$ 115 por barril y el WTI se mantuvo sobre los US$ 100, impulsados por una nueva ola de ataques de los hutíes contra Arabia Saudita y por reportes de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, lo que eleva los riesgos sobre el suministro energético mundial.

“El tipo de cambio logra superar la importante resistencia técnica de los $990, en un escenario marcado por el incremento de las tensiones geopolíticas, el encarecimiento del petróleo y una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales”, explicó Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

El analista agregó que el escenario energético golpea en particular a la moneda local. “Este escenario mantiene elevados los riesgos sobre el suministro energético mundial y representa una presión adicional para el peso chileno, considerando que nuestro país es importador neto de petróleo”.

Santillán también advirtió que durante el último tramo del alza el índice dólar, que mide a la divisa frente a una canasta de monedas, se mantuvo estable en torno a los 101,6 puntos, lo que podría reflejar factores locales o ajustes de posiciones en el mercado chileno.

“Una consolidación sobre estos niveles podría abrir espacio hacia la barrera psicológica de los $1.000, especialmente si persisten las tensiones geopolíticas y los elevados precios del petróleo”, afirmó Santillán.

No obstante, precisó que una moderación del escenario internacional o una continuidad en el repunte del cobre podría favorecer una corrección hacia los $990 y luego hacia la zona de $985 a $986.

En la misma línea, Benjamín Neira, account manager de XTB, apuntó al crudo como el motor del mercado: “El factor que realmente mueve la aguja esta semana es el petróleo Brent”.

Neira destacó que el cobre sigue conteniendo en parte el impulso del dólar local, mientras “persiste la incertidumbre sobre eventuales aranceles de EE.UU. al cobre refinado que el mercado espera podrían ser reconsiderados”.

De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en las decisiones de política monetaria del Banco Central, que se reunirá el 27 y 28 de octubre con expectativas de mantener la tasa en 4,5%, y de la Reserva Federal, que anunciará su decisión el 28 de octubre.