La Araucanía busca recuperar a los guanacos: Trasladarán 20 ejemplares para impulsar su reproducción

(EFE) – Una iniciativa anunciada este viernes busca repoblar de guanacos la precordillera de La Araucanía, una zona del sur de Chile donde esta especie de camélidos silvestres se había extinguido.

Un total de 20 guanacos serán trasladados en las próximas semanas desde la Reserva Biológica Huilo Huilo, a 850 kilómetros al sur de Santiago, hasta el nuevo centro de reproducción en la Reserva Huellas Lonquimay, que se encuentra un poco más al norte, a 760 kilómetros de la capital.

El traslado de los guanacos, uno de los animales más esenciales para el funcionamiento del ecosistema de la Patagonia y el mamífero más grande de Chile, será posible gracias a un convenio firmado entre la Fundación Huilo Huilo y la Fundación Luan.

En la zona precordillerana de La Araucanía, “los guanacos se extinguieron mayoritariamente por causas humanas, por eso cobra tanta importancia que el convenio se firme con la presencia de los niños de Lonquimay”, dijo en un comunicado Macarena Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Luan.

“Tenemos que educar, sensibilizar y crear una conexión real de cuidado para poder conservar“, añadió.

La caza, la pérdida de hábitat y la competencia con el ganado por el alimento son las principales amenazas de esta especie, que se extiende desde el norte de Perú hasta Tierra del Fuego y que ha desaparecido en algunas regiones del territorio chileno.

“El repoblamiento de fauna no ocurre solo. De las personas depende que este repoblamiento sea sustentable en el tiempo. De las comunidades, de los propietarios, de las instituciones, de cada uno de nosotros depende que el guanaco no solo regrese, sino que se quede”, indicó por su parte la presidente de la Fundación Huilo Huilo, Ivonne Reifschneider.

Considerada una “especie paraguas” porque al protegerlo también se resguardan otras especies, el guanaco contribuye a la regeneración de los pastizales durante su migración, al tiempo que ayuda a los suelos a almacenar carbono.

Alcanzan los 2 metros de cabeza a cola y un peso de hasta 120 kilogramos y están cubiertos por un pelaje doble y denso que lo protege de altas y bajas temperaturas ambientales, del viento y de las precipitaciones.