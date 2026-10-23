Menú de cuatro tiempos y concierto acústico: Francisca Valenzuela anuncia última “Cena Maldita”

Francisca Valenzuela sumó una tercera y última fecha de Cena Maldita tras agotar las funciones programadas para el 28 y 29 de octubre.

El nuevo encuentro se realizará el domingo 1 de noviembre en Amor y Pasta, en Providencia.

La cantautora y pianista chilena presentará una versión especial del formato habitual de Amor y Pasta.

Se trata de un espacio gastronómico de Avenida Italia donde los asistentes participan en la preparación de pastas frescas y luego comparten una cena, en una experiencia que incorpora música en vivo, karaoke y otras actividades.

Para Cena Maldita, esa dinámica fue adaptada en torno a MALDITA, el más reciente álbum de estudio de Valenzuela. En lugar de la tradicional fábrica de pastas del recinto.

La jornada contempla una cena de cuatro tiempos con degustación y maridaje desarrollada por la artista junto al equipo gastronómico del lugar.

Después será el turno de la música. La cantante ofrecerá un concierto acústico acompañada de piano y cuerdas, en un montaje de menor escala y con el público ubicado a pocos metros del escenario.

¿Cuándo es la última Cena Maldita?

Programada para el domingo 1 de noviembre, la tercera función comenzará a las 19:00 horas en Avenida Italia 830, Providencia. La cena está fijada para las 19:30 y el show de Francisca Valenzuela partirá a las 20:30.

Los tickets están disponibles en el sitio web de Amor y Pasta, con valores de $119.000 y $139.000 por persona según la ubicación. Cada entrada incluye el menú de cuatro tiempos, maridaje de vinos, aguas y bebidas, además del acceso al concierto.

Quienes lleguen en vehículo podrán utilizar los estacionamientos de Factoría Italia, ubicados en Avenida Francisco Bilbao 489. Para la actividad se estableció vestimenta formal.

MALDITA, el disco detrás de la cena

Publicado en julio de 2026, MALDITA contiene 12 canciones y corresponde al más reciente trabajo de estudio de Francisca Valenzuela.

Entre sus sencillos se encuentra BUGAMBILIA, canción escrita por la artista junto a Francisco Victoria que actualmente está nominada a Mejor Canción Alternativa en los Latin Grammy 2026.

Valenzuela, quien inició su carrera discográfica con Muérdete la lengua en 2007, suma cinco nominaciones a los Latin Grammy a lo largo de su trayectoria.