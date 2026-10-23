Javier Milei y su hermana son sobreseídos en la causa por el caso $LIBRA

(EFE) – El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina Milei fueron sobreseídos este viernes en la causa por el caso $LIBRA, la criptomoneda que el mandatario difundió en sus redes sociales, cuyo valor se disparó con rapidez antes de desplomarse horas después, dejando a miles de inversores damnificados.

La resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien pidió también sobreseer a los otros nueve implicados en el caso.

El magistrado concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para configurar los delitos investigados, entre ellos estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En relación con la presunta estafa, el fallo sostiene que no se identificó un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los compradores a adquirir el criptoactivo ni se estableció una relación causal entre una eventual maniobra engañosa y las pérdidas económicas sufridas tras la caída de su cotización.

La resolución considera que el desplome del precio del token no basta, por sí solo, para acreditar una estafa si no se demuestra qué información falsa habría inducido a los inversores a realizar sus operaciones.

Respecto de Javier Milei, la resolución sostiene que no se verificaron actos funcionales ni resoluciones contrarias a la ley relacionados con la difusión del criptoactivo.

En el caso de Karina Milei, señala que no se probó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

La decisión alcanza también a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, así como a María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

La causa se inició tras la publicación que Milei hizo el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de la red social X, en la que difundió el proyecto denominado ‘Viva la Libertad Project’ y una dirección de criptoactivos para financiar emprendimientos privados argentinos.

El valor de $LIBRA subió con rapidez tras la publicación presidencial y se desplomó horas después, lo que provocó pérdidas económicas a inversores y dio lugar a denuncias judiciales en Argentina y en el extranjero.

Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la Justicia y revelados en marzo por la prensa local, recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares.

Además, los peritajes difundidos en los últimos días mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.