Chile y Perú acuerdan intensificar cooperación contra el crimen organizado y la migración irregular

(EFE) – Perú y Chile coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación para combatir a la delincuencia organizada transnacional y la migración irregular, durante el XIV reunión del Mecanismo de Consultas Políticas que se celebró en Lima, informó este viernes el ministerio peruano de Relaciones Exteriores.

La cita de coordinación política fue presidida por el viceministro peruano de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, y por el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, indicó un comunicado oficial.

Los viceministros resaltaron, en ese sentido, la importancia de que celebre el Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Chile durante el primer semestre de 2027 y la conveniencia de reanudar las coordinaciones para la realización de la III Reunión de Seguridad entre los viceministros de Exteriores.

También la conveniencia de dar continuidad a las labores del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, con énfasis en el intercambio de información y la coordinación de acciones policiales en la zona de frontera bilateral.

Durante la reunión se señaló la necesidad de modernizar los complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta, con el objetivo de agilizar el control de los flujos de personas y carga entre la peruana Tacna y la chilena Arica, respectivamente.

Las delegaciones destacaron, además, “el favorable estado” de la relación económica y comercial bilateral, en el marco del vigésimo aniversario de su Acuerdo de Libre Comercio, y su satisfacción por la reactivación del Consejo Empresarial Peruano-Chileno, que en sus dos últimas reuniones contó con la participación de los mandatarios de ambos países.

Manifestaron, por otra parte, su interés en suscribir acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de gestión y reducción del riesgo de desastres en el actual contexto del fenómeno de El Niño, y Perú agradeció la cooperación ofrecida por Chile, con el envío de un helicóptero, equipos y personal técnico, para enfrentar los incendios forestales desatados en varias zonas del país.

Al concluir la cita, los viceministros reafirmaron el compromiso de promover iniciativas concretas para favorecer el desarrollo de sus fronteras y subrayaron la relevancia de retomar la evaluación de proyectos de acuerdos migratorios bilaterales sobre habitantes de zona fronteriza y sobre trabajadores temporales, concluyó la nota oficial.