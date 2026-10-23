“He tenido una gran desilusión de mi gobierno”: Iván Moreira cuestiona rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores

El senador Iván Moreira (UDI) manifestó su desilusión con el Gobierno y el oficialismo, luego de la polémica por las rebajas de pena que el Ministerio de Justicia firmó a 56 condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Su declaración se suma a las críticas de parlamentarios oficialistas contra la decisión del Ejecutivo. “De corazón he tenido una gran DESILUSIÓN de mi gobierno y también del oficialismo”, escribió el parlamentario en su cuenta de X.

Pese a ello, Moreira aseguró que mantendrá su respaldo al presidente José Antonio Kast: “Por lealtad defenderé al presidente en las buenas, en las malas y en los momentos difíciles, que han sido muchos”.

El senador cerró su mensaje con la esperanza de que el próximo año, como ha dicho el mandatario, “todo va a estar bien“. “En estos momentos, por Dios, que lo necesitamos. Esto tenía que decirlo”, añadió.