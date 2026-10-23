Meghan Markle dice estar “profundamente angustiada” por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil

( CNN Londres )— Meghan, duquesa de Sussex, declaró este viernes sentirse “profundamente angustiada” ante una información que señala que su padre poseía una gran colección de imágenes de abuso sexual infantil, al tiempo que reveló que en 2018 ya había sido informada sobre “acusaciones inquietantes” en su contra.

El periódico británico The Sun informó el jueves por la noche que el hijo de Thomas Markle afirmó haber descubierto un conjunto de imágenes indecentes de menores en la casa de su padre, en Filipinas, y que denunció el hecho ante las autoridades del país.

En una entrevista con The Sun, Thomas Markle hijo declaró: “Cuando encontré este material, quedé horrorizado y no tuve más remedio que denunciar a mi padre”. Según The Sun, Markle hijo comunicó a las autoridades filipinas que había hallado “cientos, si no miles” de imágenes de abuso sexual infantil en la residencia de su padre, almacenadas en cajas y en discos duros de computadoras.

La unidad contra el abuso infantil del Departamento de Justicia de Filipinas confirmó a CNN este viernes que el asunto se encuentra “bajo investigación”.

Markle hijo también indicó a The Sun que informó sobre el hallazgo a la línea de denuncia del FBI, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y a la Policía de Pensilvania, lugar donde residía su padre en aquel entonces.

En un comunicado emitido también este viernes, Meghan expresó: “Me siento profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas; mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido algún daño”.

Thomas Markle padre ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas ante el diario británico Daily Mail como “un montón de mentiras” y afirmando que los equipos informáticos no han estado en su poder desde que salió de México junto a su hijo en 2025.

“Estoy conmocionado, herido y muy molesto por las acusaciones que ha lanzado mi hijo en mi contra. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa”, declaró Markle padre al Daily Mail. El periódico señaló haber hablado con él en un centro de rehabilitación en Florida, donde, según el medio, Markle está aprendiendo a caminar con una prótesis tras la amputación de una pierna el año pasado, a causa de un coágulo sanguíneo.

Samantha Markle, la otra hija de Thomas Markle padre, declaró al Daily Mail que las acusaciones no eran ciertas y que su hermano se las había inventado. Asimismo, afirmó que su padre “no ha tenido acceso a esos ordenadores desde hace dos años”, sugiriendo que otras personas “podrían haber tenido acceso a ellos”.

Meghan afirmó que tuvo conocimiento de unas acusaciones contra su padre —con quien no mantiene relación— hace ocho años. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Royalty and Specialist Protection. Posteriormente, fui informada sobre esa carta”, señaló en el comunicado. “Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y me aseguraron que se estaban investigando”.

No está claro a qué acusaciones concretas se refería Meghan en dicha carta.

“Espero que ahora se comprenda que, a pesar de las distorsiones publicadas por ciertos medios a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre —y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos— se debió a una sola razón: protegerlos”, declaró Meghan.

“Confiaba en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias (…). Aunque la magnitud de lo que ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que cualquiera podría haber imaginado, mi más sincero deseo es que se haga plena justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños”.

CNN está intentando ponerse en contacto con Thomas Markle padre, Thomas Markle hijo y Samantha Markle. Asimismo, la cadena ha solicitado comentarios a la Policía Metropolitana, al FBI y a la Policía Estatal de Pensilvania.