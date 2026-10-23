PDI desbarata banda que vendía TV ilegal por internet: Registró ganancias por $4.500 millones y tenía hasta una avioneta

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una organización que operaba las plataformas Ultra IPTV, Mega IPTV y Ultra IPTV Latinoamérica, dedicadas a vender suscripciones a servicios de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) ilegales.

Los investigadores analizaron 150 cuentas bancarias, lo que permitió identificar a los involucrados. También se incautaron computadores, laptops, servidores, teléfonos móviles, vehículos de alta gama y hasta una avioneta.

Los procedimientos liderados por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), en coordinación con la Fiscalía Oriente, se realizaron en la madrugada del miércoles 21 de octubre y hubo detenidos en la Región Metropolitana y en La Araucanía.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, describió a la organización como “una estructura criminal conformada por familia, amigos y conocidos, que operó desde 2018 mediante identidades falsas”. Según detalló, se congelaron cuentas corrientes cuyo movimiento superó los $4.500 millones. Además, se incautaron bienes por más de $1.500 millones.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, precisó que el grupo sustraía la señal de plataformas legítimas, la decodificaba y la vendía mediante planes de televisión, a través de empresas fachada. “Estamos en presencia de plataformas ilegales que sustraen estas señales”. La investigación incluyó denuncias de firmas como DirecTV y Fox.

La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, quien lideró la investigación iniciada en 2019, destacó que se logró ubicar los servidores y dar de baja los sitios. Según dijo, es la primera vez que un juzgado de garantía ordena esta medida cautelar en materia penal, a solicitud del Ministerio Público. Quien ingrese a las páginas verá un aviso de bloqueo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Encina advirtió que las tres plataformas “se promocionaban como plataformas lícitas en sus propios sitios web”. Según relató, incluso entregaban una especie de factura, y algunos clientes llegaron a reclamar en el Sernac. Esto podría configurar delitos de estafa, que se investigarán en su momento.

Parra estimó que unas 400 mil personas contrataron estos servicios desde 2018. Sobre quienes consumieron los contenidos, las fiscales indicaron que también será materia de investigación.

Los 16 imputados serán formalizados por infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley de Telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios, ya que no tenían iniciación de actividades, y pasarán a control de detención en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.