Temblor se percibe en la zona central: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este viernes en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 18:01 horas y alcanzó una magnitud de 4.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 17.81 kilómetros al sureste de Las Cabras, en la Región de O’Higgins, a una profundidad de 68.6 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.

Hora Local: 2026/10/23 18:01:58, mag: 4.1, Lat: -34.39, Lon: -71.15, Prof: 68.6, Loc : 17.81 km al SE de Las Cabras — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 23, 2026