“Fue diseñado en el gobierno del presidente Piñera…”: Vodanovic y Poduje protagonizan cruce por futuro Parque El Pajonal

Esta jornada, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, protagonizó un intercambio con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a raíz del avance de las obras del futuro Parque El Pajonal, que se construirá en los terrenos donde se encontraba el Campamento Japón.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal destacó el progreso del proyecto, que contempla nuevas áreas verdes y espacios de recreación para la comunidad.

“Hace 1 año todo esto era un campamento y un vertedero. Hoy, ya estamos en obras de lo que será un Parque Humedal de 9,5 hectáreas, gracias a una inversión de 20.000 millones del Serviu Metropolitano“, escribió Vodanovic.

“Lo soñamos, lo gestionamos y hoy lo estamos haciendo realidad. Cambiarle la cara y hacer justicia en la ciudad sí es posible”, agregó.

La publicación fue respondida por el ministro Poduje, quien también valoró el avance de las obras y aseguró que el “Parque Pajonal será una de las obras emblemáticas del Presidente Kast en Santiago”.

La respuesta de Vodanovic

Las declaraciones del titular de Vivienda motivaron una nueva respuesta del alcalde, quien recordó que el proyecto se ha desarrollado a través de distintas administraciones.

“Proyecto diseñado en el gobierno del Presidente Piñera, financiado e iniciado sus obras por el Presidente Boric y que será desarrollado e inaugurado por el Presidente Kast, para el uso de miles de personas”, señaló.

En esa línea, el líder comunal destacó la continuidad de la iniciativa entre gobiernos y sostuvo que se trata de “políticas de Estado que trascienden gobiernos y le mejoran la vida a la gente“.