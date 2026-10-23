Pedro Araya apunta a posible operación política tras su salida de comisión y acusa “rencilla personal” de senadores socialistas

Esta tarde, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, emplazó a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y al senador Juan Luis Castro (PS) a transparentar las razones de su salida de la Comisión de Constitución del Senado.

En conversación con Hoy es Noticia, el legislador aseguró que no fue informado previamente de la decisión y cuestionó las versiones que indican que sí le habrían avisado.

“Yo emplazo a la senadora Vodanovic a que muestre un mensaje, una llamada telefónica donde a mí se me comunicó esta decisión, que por favor dejen de mentir y de inventar verdades que no son. Dejemos de estar contándole mentiras a la gente, asuman su responsabilidad y yo lo emplazo a que den las verdaderas razones por las que me sacaron. Eso todavía no se aclara”, afirmó.

Tras ello, el representante de la región de Antofagasta insistió en que se enteró a través de la prensa de su salida y por eso reiteró su llamado a que ambos senadores expliquen los motivos de la medida.

“Lo que uno espera es que los senadores de la República den razón de sus dichos y que expliquen lo que están haciendo”, dijo, aludiendo a las declaraciones del senador Castro respecto a la manera en que resolvió su salida de la instancia.

Araya sostuvo que su salida se produjo después de que se avanzara en conversaciones con el oficialismo para alcanzar un acuerdo en materia de seguridad. A su juicio, el episodio refleja una división dentro de la coalición respecto a cómo abordar este tema.

“Si me sacaron por eso, entiendo entonces que tenemos una profunda división en el Socialismo Democrático en la forma en cómo estamos mirando los problemas de seguridad en Chile”, añadió.

“No tengo idea de qué rencilla personal tendrá conmigo la senadora Vodanovic, el senador Castro, que orquestaron esta operación (…). Lo que resulta bastante curioso es que utilicen el argumento de que no sabían lo que estaba haciendo. Entonces, el senador Castro no conversa con la presidenta del partido, que participó en todas y cada una de las reuniones que hubo por la reforma constitucional en materia de seguridad”, continuó.

Araya emplazó a Castro a explicar los motivos de su salida: “Yo emplazo al senador a que dé la cara y explique las verdaderas razones de mi salida y se deje de andar con estas tonteras de que esto es una decisión administrativa, que yo no conversaba con ellos, entre otras cosas, porque son argumentos realmente de cabros chicos, no de alguien que es senador de la República”.

En esta línea, planteó que esta decisión puede tener un trasfondo electoral, específicamente en la Región de O’Higgins, donde el senador Castro y el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, podrían enfrentarse en una eventual disputa senatorial.

#HoyEsNoticiaCNN | Pedro Araya, senador PPD, por reemplazo por Mirosevic: “Puede haber una operación porque el senador Castro se siente muy amenazado por el diputado Soto y probablemente, si Raúl Soto le compite al senador, pueda terminar ganándole. Probablemente, estén generando un escenario para preparar una competencia más tranquila para el senador Castro. Yo no lo descarto” 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2026

“Posiblemente estén generando un escenario para preparar una competencia más tranquila para el senador Castro. Yo no lo descarto y por eso emplazo públicamente al senador Castro a que se deje de andar dando vueltas y que dé la cara y explique las verdaderas razones de mi salida. Lo mismo a la senadora Paulina Vodanovic”, sostuvo.

#HoyEsNoticiaCNN | Pedro Araya, senador PPD, por reemplazo por Mirosevic: “Emplazo públicamente al senador Castro a que se deje de andar dando vueltas, dé la cara y explique las verdaderas razones de mi salida. Lo mismo le digo a la senadora Vodanovic” 💻https://t.co/6pcbQV3WbF — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2026

Respecto a los emplazamientos, el también abogado reflexionó si continuará respaldando el pacto administrativo para distribuir los cargos y la conducción de la Cámara Alta, debido a que, a su juicio, su salida altera las condiciones bajo las cuales se acordó la composición de las comisiones.

“Estoy en reflexión respecto de si voy a seguir respaldando el pacto que se firmó a principios de este año”, expresó, descartando que su evaluación tenga relación con una eventual salida del PPD.

“Este conflicto yo no lo tengo con el PPD, este es un conflicto que se generó por la actuación que tuvo un par de senadores socialistas de tratar de pasar por encima de lo que es el PPD. Aquí se generó un conflicto más bien al interior de la oposición, producto del actuar matonesco de parte de los senadores socialistas. Entonces, yo no tengo o no estoy en un periodo de reflexión de salir del PPD(…) Yo tengo muy claro mi domicilio político. Hoy día, hasta ahora, sigo en el PPD. No tengo una bolita de cristal para saber qué va a pasar en tres meses más, en una semana más, pero hoy día yo me siento cómodo con el PPD”, concluyó.

Mira la entrevista completa