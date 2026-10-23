A dos días de dejar la Subsecretaría: José Francisco Lagos llega al Segundo Piso de La Moneda como asesor presidencial

Tan solo a dos días de dejar su cargo, el exsubsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, arribó al Segundo Piso de La Moneda como asesor en el área de programación.
La información fue confirmada por Radio BioBio y, tras ello, Lagos se incorpora al grupo de asesores presidenciales que es liderado por Alejandro Irarrázaval.
En dicho espacio también se desempeñan otras figuras que han salido del Gobierno, como el exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y la exministra del Deporte, Natalia Duco.
Además, según información del mismo medio, previo a su arribo al Segundo Piso, se pensaba que Lagos pudiese encabezar una embajada, un cargo internacional o otras tareas relacionadas con el Gobierno.
Cabe recordar que cuando el exsubsecretario dejó el cargo. Desde el Ejecutivo confirmaron que seguiría colaborando con el Presidente, sin precisar cuál sería su tarea.
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