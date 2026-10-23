Exministro Gajardo desmiente al Gobierno por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales: “Esos decretos no son iguales”

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó las declaraciones del Gobierno en defensa del ministro Fernando Rabat, luego de que el Ejecutivo comparara las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores con decretos firmados durante el mandato de Gabriel Boric.

Gajardo criticó al subsecretario general de Gobierno y vocero de entregar información incompleta y sostuvo que existe una diferencia entre ambas situaciones, argumentando que los decretos de su administración respondían al cumplimiento de resoluciones judiciales, los cuales habrían sido concedidos directamente por el Ministerio de Justicia.

“Lamentablemente, el subsecretario de Gobierno no nos entregó información completa. Esos decretos no son iguales“, dijo.

Según dijo, el decreto que lleva su firma fue dictado para cumplir una sentencia judicial, mientras que el del actual secretario de Estado habría otorgado el beneficio mediante una decisión administrativa.

“Hay un decreto, que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente —y lo entrega él directamente— un beneficio a un criminal que ha violado a un niño o que ha abusado sexualmente de ese niño”, comentó.

En esa misma línea, el extitular de Justicia sostuvo que, cuando los solicitantes recurrían a los tribunales, el Ejecutivo defendía judicialmente su decisión de negar los beneficios.

“Lo que hace el Gobierno hoy día es entregar información incompleta, es confundir a la ciudadanía y eso es extremadamente grave“, explicó.

El también docente cuestionó el anuncio de suspender estos procedimientos, agregando que “el ministro de Justicia no puede suspender. Lo que él tiene que hacer es rechazar estas solicitudes“.

Gajardo exigió que el Gobierno haga públicos los 56 decretos cuestionados, apuntando a que “entreguen los decretos, entreguen los 56 decretos, que la opinión pública los conozca, sepa quiénes son, podamos escrutar adecuadamente los fundamentos que se utilizaron“.