Extienden plazo para completar el FUAS 2027: ¿Cómo postular a gratuidad, becas y créditos?

Esta jornada, la Subsecretaría de Educación Superior extendió el plazo para postular a becas, gratuidad o créditos a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) para el 2027.

El plazo original vencía el pasado jueves 22 de octubre, pero, tras una decisión de la Subsecretaría, se posibilitó extender la vigencia del trámite por dos semanas adicionales, hasta el jueves 5 de noviembre.

Esta postulación es clave para quienes buscan financiamiento para estudiar una carrera profesional o técnica en 2027.

¿Cómo completar el FUAS?

La postulación se realiza en www.fuas.cl o en el Portal de Beneficios Estudiantiles.

Allí debes pinchar el botón de “Iniciar Sesión”, donde se podrá continuar, en el caso de que ya tengas cuentas.

Una vez dentro de la plataforma, tendrás que rellenar el formulario. En primer lugar, deberás completar los antecedentes personales, los cuales serán verificados con los datos entregados por el establecimiento.

Luego, tendrá que ingresar los antecedentes del grupo familiar y sus ingresos.

Tras completar el formulario, recibirás un comprobante en tu correo electrónico.

Fechas claves del proceso

Una vez finalizado este proceso, empezarán las siguientes fechas importantes para esta etapa:

Cierre de las postulaciones: 22 de octubre.

22 de octubre. Resultados información sobre nivel socioeconómico: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Publicación de preselección: 15 de enero de 2027.

15 de enero de 2027. Publicación de resultados de asignación inicial: 10 de marzo de 2027.

10 de marzo de 2027. Apelación a resultados de asignación: 10 a 25 de marzo de 2027.

¿Cuáles son los beneficios?