The Color Run regresa a Santiago: Cuándo es, dónde será y cuánto cuestan las entradas

The Color Run regresará a Santiago el próximo domingo 8 de noviembre con un recorrido de cinco kilómetros en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

La actividad comenzará a las 08:00 horas y, a diferencia de una carrera tradicional, no tendrá cronómetro ni carácter competitivo. Los participantes podrán completar el circuito corriendo o caminando, mientras atraviesan distintas estaciones en las que recibirán polvos de colores.

Para su edición 2026, la corrida ocupará un sector diferente de Ciudad Empresarial al utilizado anteriormente. El ingreso estará ubicado en avenida del Cóndor Sur 457.

Además del circuito de 5K, la programación contempla música con DJ, concursos, un portal de espuma y actividades al término del recorrido.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Color Run 2026?

La preventa, que tenía un valor de $15.000, se encuentra agotada. Actualmente, las entradas generales están disponibles por $20.000 a través de Passline.

El ticket incluye una polera y un morral oficiales, un sachet de polvo de color y el acceso a la actividad. También existe un 15% de descuento para pagos con Banco Falabella.

Los organizadores informaron que habrá estacionamientos pagados y puntos de hidratación. La corrida, además, permitirá el ingreso de mascotas, que deberán asistir con correa.

¿Dónde se retira el kit?

Quienes compren una entrada deberán retirar su kit entre el martes 3 y el sábado 7 de noviembre, desde las 11:30 hasta las 20:00 horas.

La entrega se realizará en el stand de The Color Run instalado en el cuarto piso del Edificio Oriente de Mall Parque Arauco. Para realizar el retiro será necesario presentar el código QR asociado a la entrada.

Respecto de los polvos utilizados durante los cinco kilómetros, el sitio oficial del evento señala que están elaborados principalmente con almidón de maíz y colorantes aptos para alimentos, además de ser solubles en agua.