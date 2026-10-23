“Actuaciones cobardes y arteras”: Diputado Jaime Araya (PPD) arremete contra Castro y Vodanovic (PS) por remoción de su hermano de comisión de Constitución del Senado

El diputado Jaime Araya, de la bancada PPD, cuestionó este viernes al senador Juan Luis Castro (PS) y a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, por la remoción de su hermano, Pedro Araya, de la Comisión de Constitución del Senado, exigiéndoles aclarar las razones de la decisión.

Según los antecedentes de La Segunda, fuentes de la colectividad sostienen que una visita sorpresiva de dirigentes socialistas, incluida Vodanovic, a la sede del PPD este jueves por la noche tensionó aún más las relaciones. El encuentro se produjo mientras ambos partidos enfrentaban diferencias por la salida del senador de la instancia legislativa.

“La relación entre dos partidos con valores y trayectorias compartidas no se afectan por las actuaciones cobardes y arteras del senador Juan Luis Castro. El PS es mucho más grande que las ambiciones de poder de la dupla Castro- Vodanovic. Deben terminar con este baile de máscaras y decir con claridad las verdaderas razones de su actuar. Aquí hay gato encerrado”, afirmó Jaime Araya.

Este viernes, Pedro Araya, su hermano, también apuntó a ambos dirigentes en una publicación en X: “Algunos senadores socialistas han señalado que no participaron de la decisión de sacarme de la Comisión de Constitución y que tampoco la entienden. La senadora Vodanovic conocía las tratativas en materia de seguridad e incluso incorporamos una de sus propuestas a la reforma”.

“El argumento de que actué desalineado a espaldas de los demás no se sostiene. Castro y Vodanovic deben explicar las verdaderas razones de mi salida”, agregó el senador, quien rechazó así que sus gestiones se hubieran desarrollado sin conocimiento de la presidenta socialista.

La remoción ocurrió después de que Pedro Araya acordara con el Gobierno una reforma constitucional alternativa en materia de seguridad, junto con los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional. El comité del Socialismo Democrático solicitó reemplazarlo por el senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic.

El cambio se concretó y este miércoles Mirosevic fue elegido presidente de la Comisión de Constitución por tres votos contra dos. De esa manera, Araya perdió tanto su participación en la instancia como la presidencia que ejercía.

Vodanovic había defendido la medida en entrevista con CNN Chile Radio: “No hay un castigo, hay una decisión de orden administrativo”. La senadora sostuvo que el problema era la falta de diálogo de Araya con su sector al conducir la comisión y afirmó que el reemplazo contó con la firma del subjefe del comité, Ricardo Celis, del PPD, aunque fuentes de la colectividad aseguran que se contactó con Castro para retirar su respaldo antes de que fuera ingresado oficialmente.

Entre los trascendidos sobre las razones de la pugna incluso aparece un eventual componente electoral: una posible candidatura senatorial del presidente del PPD, Raúl Soto, por O’Higgins, región que representa Castro. Soto ejerce actualmente su tercer período consecutivo como diputado por el distrito 15, correspondiente a O’Higgins, para el período 2026-2030. Castro, en tanto, ocupa un escaño senatorial por esa región desde 2022 y su mandato también concluye en 2030.

Pedro Araya descarta renunciar al PPD: “No soy el voto 27 del oficialismo”

Pedro Araya también descartó abandonar el PPD y sostuvo que mantiene un trabajo conjunto con la colectividad, incluida una agenda de seguridad pública. “Tengo muy claro mi domicilio político, no tengo ningún problema con el partido por la democracia”, afirmó. Luego añadió: “Por esa razón, no tengo pensado renunciar al PPD”.

El senador también rechazó que sus acercamientos al Gobierno impliquen un cambio de sector: “Y asimismo, no se equivoquen, no soy el voto 27 del oficialismo, pero sí estoy disponible a apoyar cualquier buena iniciativa en materia de seguridad pública, venga de donde venga”. Explicó que respaldará las propuestas que permitan fortalecer al Estado frente al crimen organizado, independientemente de quién las presente.

Respecto de la invitación de Franco Parisi y del PDG, Araya señaló que “efectivamente, tengo una conversación pendiente con Franco Parisi, que está pendiente desde mucho antes que estallara esta crisis”. Precisó que ese diálogo forma parte de sus encuentros con distintos actores políticos y sociales para abordar la situación del país y, especialmente, de la Región de Antofagasta, de la que él es senador y donde el PDG tiene un importante caudal de votos.