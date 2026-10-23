Alumno de 16 años fue sorprendido con arma de fuegueo adaptada para disparar en establecimiento educacional

Este jueves, un estudiante del Liceo Politécnico de San Luis, ubicado en la comuna de San Miguel, fue detenido por Carabineros luego de ser sorprendido con un arma a fogueo modificada para disparar cartuchos reales.

El joven de 16 años fue denunciado por funcionarios del establecimiento, quienes se percataron de la presencia del arma al interior de su mochila, la cual se encontraba abierta, según informó Radio BioBío.

La pistola de fogueo en cuestión fue identificada como una BBM, modelo Bruni 92, calibre 9 milímetros, modificada y adaptada para el disparo. También durante la revisión, los funcionarios constataron que el arma mantenía un cargador y dos cartuchos modificados, cada uno de ellos con un proyectil real.

Según la información policial, el menor registraba antecedentes previos; sin embargo, no mantenía causas vigentes al momento de la realización del procedimiento policial. Tanto el arma como las municiones fueron incautadas para ser sometidas a los peritajes correspondientes por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Por el momento, el adolescente quedó a disposición del Ministerio Público, mientras se esclarece cómo obtuvo el arma y en qué circunstancias ingresó al establecimiento educacional con ella.