Alerta por marea roja en Chiloé: Delegación Presidencial decreta cierre preventivo de área marítima en Chonchi por altos niveles de toxinas

La Delegación Presidencial Regional de Los Lagos anunció el cierre preventivo de un área marítima en la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé, luego de detectarse niveles de veneno paralizante de los mariscos (VPM) que superan los límites establecidos en la normativa sanitaria vigente.

La disposición fue formalizada por la Seremi de Salud de la región, Fernanda Robles Inostroza, a través de la Resolución Exenta CP N.º 25206/2026. La normativa establece la obligación de someter a análisis toxicológicos los mariscos extraídos para su comercialización y dispone fiscalizaciones coordinadas a cargo de la propia Seremi de Salud, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile.

¿Qué zona se encuentra cerrada por marea roja?

De acuerdo a la información entregada por la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la zona afectada corresponde al área de concesiones del PSMB de Bahía Terao, en la comuna de Chonchi y Provincia de Chiloé, prohibiendo la extracción de todos los recursos afectos a toxinas marinas en el polígono.

El delegado presidencial regional, Cristián Palma Valdés, detalló el alcance de la medida.

“Se trata de un cierre de carácter preventivo, acotado a un área específica de la comuna de Chonchi, que estaremos monitoreando constantemente a través de las distintas instituciones que conforman el CIICA. Por ahora, la medida afecta un área de extracción comercial asociada a concesiones del PSMB. Sin embargo, estamos atentos a la evolución de las condiciones marítimas y climáticas, que podrían generar cambios y hacer necesario adoptar nuevas medidas preventivas”, explicó.

Riesgos y recomendaciones ante el consumo de mariscos contaminados

Frente a la contingencia, la autoridad sanitaria reiteró la urgencia de respetar las restricciones y recordó que las toxinas de la marea roja no se eliminan mediante la cocción, ni alteran necesariamente el olor, el color, el sabor o la apariencia física de los productos marinos.

Por este motivo, se hizo un llamado a la ciudadanía a adquirir productos en locales y recintos de procedencia autorizada y evitar el consumo de extracción informal para prevenir intoxicaciones y resguardar la salud de la población.