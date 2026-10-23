Karla Rubilar y polémica por reducción de penas a abusadores y violadores: “Yo espero del Presidente José Antonio Kast que hoy día salga a decir que efectivamente no sabía”

La exministra vocera durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, se refirió a la polémica por la reducción de penas a 56 condenados por delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad.

En este sentido, en medio de críticas incluso desde el oficialismo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió que el hecho se ajustó al marco legal y apuntó a la jurisdicción de la Corte Suprema para respaldar la firma de dichas rebajas de penas.

En conversación con Radio Infinita, Rubilar hizo un emplazamiento directo al Ejecutivo: “¿Qué está esperando el Gobierno para darse cuenta que esto es un golpe durísimo, durísimo, del cual les va a costar pararse?”.

“Entonces, ¿qué espero yo hoy día? El ministro Rabat dijo ayer que el presidente José Antonio Kast no sabía. Porque es cierto que el ministro de Justicia firma por orden del Presidente, pero no firma el Presidente; es por orden del Presidente. Okay, yo le creo. Entonces, lo que yo espero del presidente José Antonio Kast es que hoy día salga a decir que efectivamente no sabía y que, de haber sabido, jamás lo habría permitido”, añadió.

Consultada sobre si cree que debería renunciar el ministro Rabat, sostuvo que “yo creo que al menos tiene que pedir disculpas. Al menos. Y creo que está poniendo en una posición muy, muy dura y muy incómoda al presidente Kast y a todo el Gobierno. Quiero insistir: al vocero, a la ministra de Desarrollo Social y, probablemente, a todos los ministros que salgan a hablar les van a preguntar de este tema”.

“El presidente José Antonio Kast hoy día debería dejarle claro a todos los chilenos y las chilenas que él no está de acuerdo con haber firmado administrativamente estas rebajas de condena y, de una u otra forma, quitarle el piso a su ministro”, sentenció.