Mercado de derivados crece con fuerza en septiembre: Operaciones en tasas extranjeras suben 162% y superan los US$ 78.000 millones

Las operaciones de los bancos en derivados sobre tasas de interés extranjeras se dispararon 161,8% en septiembre, al pasar de US$ 29.825 millones en agosto a US$ 78.088 millones, según el Informe del Mercado de Derivados Financieros del Banco Central.

El stock de estos contratos también creció con fuerza. Al cierre de septiembre, el monto vigente en derivados sobre tasas extranjeras llegó a US$ 367.536 millones, un alza de 16% respecto de los US$ 316.885 millones de agosto, con lo que pasó a representar el 18% del mercado total de derivados bancarios.

El dinamismo de este segmento fue el principal motor de la actividad del mes. En total, los bancos transaron derivados por US$ 367.396 millones en septiembre, un aumento de 28,2% frente a los US$ 286.581 millones de agosto, explicado principalmente por las operaciones sobre tasas de interés, que casi se duplicaron, con un alza de 99,5% hasta los US$ 159.010 millones.

Dentro de ese grupo, además de las tasas extranjeras, también destacaron los swaps sobre la tasa promedio cámara en pesos, SPC-CLP, cuyas transacciones subieron 62,6% hasta los US$ 80.596 millones. En el caso de los contratos de hasta dos años en ese mercado, el aumento estuvo impulsado por las operaciones con no residentes, que crecieron 84,8%.

Las cifras coinciden con el calendario fijado por la Superintendencia de Pensiones, que en abril congeló cualquier aumento de las posiciones de las AFP en estos instrumentos, fijó por primera vez un límite de riesgo y les exigió eliminar la mitad de sus excesos a fines de agosto y el total en noviembre.

No obstante, el informe del Banco Central no detalla qué contrapartes explican el aumento en este segmento ni lo vincula con los fondos de pensiones.

Además, parte relevante de los swaps de las administradoras se suscribieron con bancos internacionales, como Bank of America, Barclays, Société Générale y BNP Paribas, operaciones que no necesariamente quedan reflejadas en este informe, que solo considera a los bancos que operan en Chile.

Fondos de pensiones aumentan operaciones en el mercado cambiario

Donde sí aparecen los fondos de pensiones es en el mercado cambiario. En septiembre, las operaciones spot de los bancos con los fondos de pensiones aumentaron 75,2%, hasta US$ 12.164 millones, y las ventas netas de dólares de los bancos a estos fondos llegaron a US$ 1.584 millones, frente a apenas US$ 300 millones en agosto.

En el mercado de derivados de dólar-peso, la posición neta compradora de dólares a futuro de los bancos con los fondos de pensiones también subió, hasta US$ 35.091 millones, desde US$ 33.563 millones el mes anterior. En tanto, la posición vendedora de los bancos con no residentes aumentó a US$ 27.098 millones.

A nivel general, el mercado de derivados bancarios cerró septiembre con un monto vigente de US$ 2,04 billones, un alza de 1,3% respecto de agosto. Los contratos sobre tasas de interés concentran el 56,5% del total, seguidos por los de tipos de cambio, con un 25,3%, y los de UF-peso, con un 18,2%.

En el mercado cambiario en su conjunto, sumando spot y derivados, los bancos transaron US$ 331.659 millones en septiembre, un aumento de 1,3%. Las operaciones spot crecieron 6,6%, hasta US$ 152.695 millones, impulsadas principalmente por los flujos con fondos de pensiones y no residentes.