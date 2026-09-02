La desconocida “paleta pimentada” chilena que conquista Japón y arrasa en ventas

Japón se convirtió en el destino número uno en ventas netas de carne de cerdo para las exportaciones de Agrosuper en lo que va de 2026, consolidándose además como el segundo mercado global en ventas totales para la compañía chilena, únicamente por detrás de Estados Unidos.

Detrás de este avance comercial se encuentra el desempeño de la “paleta pimentada”, un corte que, aunque registra un consumo marginal a nivel local, se ha transformado en un insumo estratégico para la industria procesadora japonesa y en una de las líneas con mayor dinamismo dentro del portafolio internacional de la empresa.

Se trata de un producto sazonado de cerdo ampliamente demandado para la fabricación de salchichas, destacando por su estándar técnico, sabor y consistencia. “Entre 2020 y 2025, el volumen de venta de este producto alcanzó un crecimiento de 214%”, señala Ismael Eguía, Country Manager de Agrosuper en Japón.

A nivel global, la elaboración de este insumo cuenta con una alta especialización: apenas seis países concentran el 99% de la oferta mundial. Chile integra este grupo a través de Agrosuper —único productor a nivel nacional—, lo que ha posicionado al país entre los actores relevantes del comercio porcino internacional.

Actualmente, el mercado japonés importa algo más de 110 mil toneladas anuales de paleta pimentada, segmento donde la firma de alimentos abarca una cuota del 11,3%. “Haber desarrollado esta categoría nos ha permitido diferenciarnos y convertirnos en un proveedor relevante para la industria local”, explica Eguía.

La compañía mantiene operaciones directas en ese mercado a través de su oficina en Tokio desde 2004, implementando una estrategia comercial que le ha permitido elevar sus ventas en más de 40% en los últimos seis años. Según detalla el ejecutivo, este crecimiento responde a “una estrategia de diversificación de clientes y de productos, ampliando nuestra presencia hasta abarcar el 40% de las prefecturas del país con clientes directos”.

A ello se suma un modelo de gestión con presencia local liderado por un equipo de 12 profesionales -10 de ellos de nacionalidad japonesa-, factor que ha facilitado la adaptación cultural y comercial a las exigencias de ese mercado. Con ello, Agrosuper captura hoy el 6% del total de las importaciones de carne de cerdo congelada que ingresan a Japón.

El potencial de este segmento se sustenta en una industria madura: Japón produce anualmente alrededor de 296 mil toneladas de salchichas, donde las variedades tipo wieners concentran los mayores niveles de consumo.