Fiscalía entrega nuevos antecedentes por muerte de hombre en estación Pajaritos del Metro

La Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana entregó más antecedentes sobre el trágico accidente que causó la muerte de un pasajero este miércoles en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro.

De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, la persona fallecida sería un hombre de 38 años de nacionalidad peruana, según consignó Radio Bío Bío.

Asimismo, explicó que la víctima murió a causa de “una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica”.

A modo de antecedente, Metro confirmó horas antes en un comunicado que el pasajero traspasó la línea amarilla del andén cuando el tren estaba ingresando a la estación y fue golpeado por este, para posteriormente ser declarado fallecido.

Fue la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44.ª Comisaría de Lo Prado la que investigó el accidente en la estación y constató que no hubo participación de terceras personas en el hecho.

Por ello, una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que “la víctima se haya confundido con un vagón del Metro que estaba en el andén opuesto, que haya pensado que efectivamente el carro estaba ahí”, señaló Olivari.

“Es por eso que trató de ingresar corriendo a este vagón y fue golpeado por el metro que venía entrando a la estación. Pero obviamente son líneas investigativas que se tendrán que seguir desarrollando”, aclaró.

Tras las pericias en la zona, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia correspondiente.