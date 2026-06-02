Empresa del retail suma más de mil puntos Blue Express para retiro de compras online y aumenta su cobertura en la Región de Aysén

En el marco del Cyber Day 2026, que comenzará este domingo, Ripley incorporó a su sitio web y app más de mil Puntos Blue Express disponibles a lo largo de Chile, ampliando las alternativas para que las personas puedan retirar sus compras de manera más flexible y conveniente.

La iniciativa —ya desplegada en todas las regiones del país— busca fortalecer el acceso al ecommerce en distintas ciudades y localidades, complementando el retiro en tiendas Ripley con nuevos Puntos Blue Express, ubicados cerca de la vida cotidiana de las personas.

Una de las beneficiadas con esta implementación es la región de Aysén, donde se suman 28 nuevos puntos que permitirán la llegada de Ripley a zonas que no tienen sucursal, y acercar nuevas alternativas de entrega a vecinos y vecinas de comunas como Coyhaique, Caleta Tortel y Puerto Cisnes.

Entre las principales ventajas de esta red está su cercanía y conveniencia, ya que muchos de estos puntos se encuentran en almacenes de barrio, tiendas de cercanía, comercios asociados a Blue Express Copec y estaciones de servicio Copec, facilitando el retiro de productos en lugares habituales y de fácil acceso.

Esta expansión responde a una tendencia cada vez más fuerte en el comercio electrónico: entregar mayor flexibilidad y acercar las soluciones logísticas a las personas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

“En fechas de alta demanda como Cyber, es clave que las marcas puedan ofrecer alternativas de entrega cada vez más convenientes y cercanas. Con esta alianza, desde Blue Express Copec disponibilizamos nuestra red en todo Chile para los clientes de Ripley, mejorando su experiencia de compra y ampliando la cobertura en todas las regiones del país, para facilitar el acceso al ecommerce”, señaló Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

Con este despliegue, Ripley incorpora soluciones más flexibles e innovadoras, con retiros disponibles 24/7 en estaciones de servicio Copec y el acceso a lockers inteligentes, que permiten retirar pedidos en menos de 10 segundos de forma rápida, simple y autónoma durante este Cyber.