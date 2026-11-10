Due diligence de terceros: Qué es y cómo Chapi la automatiza

Cada vez que una empresa suma un proveedor, cierra un contrato con un cliente o incorpora a un director, toma una decisión sobre con quién se relaciona. El due diligence de terceros es el proceso que permite tomar esa decisión con información. Chapi, la plataforma chilena que automatiza la gestión de compliance, convierte ese proceso, que antes tomaba días de búsqueda y planillas, en un informe de riesgo disponible en segundos.

Due diligence o debida diligencia: qué es y para qué sirve

El due diligence, o debida diligencia, es el proceso de verificar los antecedentes y riesgos de un tercero, sea persona o empresa, antes de iniciar una relación comercial con él. Ese tercero puede ser un proveedor, un cliente, una contraparte, un socio, un director o un ejecutivo.

El due diligence de terceros responde a una pregunta más cotidiana y más frecuente: ¿conoces con quién te relacionas?

Su objetivo es concreto: conocer con quién te relacionas para evitar fraude, corrupción, conflictos de interés y riesgo reputacional. Se aplica sobre tres grupos:

Proveedores. En el alta y durante la relación, sobre todo con los estratégicos, para anticipar insolvencias, demandas laborales y previsionales que puedan cortar la continuidad operacional.

Clientes y contrapartes. Antes de contratar, vender a crédito o financiar, lo que en banca se conoce como KYC.

Socios, directores y personas vinculadas. Para identificar al beneficiario final y detectar conflictos de interés, como el de un director que aprueba contratos con una empresa de su familia.

Momentos clave del due diligence

El due diligence no es una revisión única. Tiene tres momentos, y cada uno cumple una función distinta.

Onboarding de proveedores. Es el momento de la primera revisión, antes de firmar. Aquí se verifica quién es el proveedor, quiénes son sus socios, si tiene causas judiciales relevantes y si alguno de sus dueños tiene vínculos con personas de la empresa. También es el momento de solicitar documentación y declaraciones.

Monitoreo. Un proveedor que estaba en regla al contratar puede dejar de estarlo meses después. Una nueva demanda, un cambio de socios o una señal de insolvencia pueden aparecer en cualquier momento. Por eso la revisión tiene que continuar mientras dure la relación.

Auditoría. Cuando hay que demostrar la diligencia, ante un comité, un directorio o una auditoría externa, la empresa necesita evidencia de qué revisó, cuándo y con qué información tomó cada decisión.

¿Qué es Chapi?: la plataforma que cruza información de 50 fuentes públicas

Chapi es una plataforma chilena que automatiza el due diligence de terceros. Su punto de partida es simple: la información necesaria para conocer a un proveedor, un cliente o un socio existe y es pública, pero está dispersa en muchos registros, y revisarla a mano, uno por uno, toma tiempo y deja espacio para errores.

Para resolverlo, Chapi cruza más de 50 fuentes públicas, entre ellas SII, Registro Civil y Diario Oficial, y disponibiliza esa información mediante reportes, mallas societarias y familiares e indicadores de riesgo. La identificación se hace por RUT, sin alcances de nombres, lo que evita confundir a personas que se llaman igual.

Las mallas societarias y familiares son una de sus piezas centrales. Muestran los vínculos accionarios y de parentesco entre empresas y personas, y permiten detectar relaciones que una revisión manual no encontraría con facilidad, como un parentesco lejano entre un proveedor y alguien de la empresa.

Chapi es el background check completo para el cumplimiento de due diligence

Chapi realiza el background check completo de una empresa o persona en segundos y entrega un informe de riesgo con estados claros: alto, medio, sin hallazgos o informativo. Cada empresa configura sus propios indicadores de riesgo, porque no todas las organizaciones consideran riesgoso lo mismo.

El proceso no termina con el informe inicial. Chapi monitorea cambios todos los días y envía alertas al correo cuando un proveedor, cliente o tercero registra una novedad. Además, cada consulta queda con trazabilidad completa para auditorías: quién consultó qué, cuándo y desde dónde.

Para empresas con muchos terceros, Chapi permite la carga de archivos para revisar bases completas de una vez y ofrece API para volumen alto. También se integra con Buk, Rex+, Talana y los ERP y plataformas de RRHH que la empresa ya usa, sin cambiar sus procesos.

Chapi entrega el dato y la empresa toma la decisión. Hoy más de 600 empresas trabajan así su due diligence de terceros, incluido el 20% de las 100 más grandes de Chile.