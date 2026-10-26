Día de Todos los Santos: Parque del Recuerdo prepara misa simultánea y exhibición gratuita de Catrinas en sus tres parques

Con motivo del Día de Todos los Santos, Parque del Recuerdo realizará una misa conmemorativa el próximo 1 de noviembre a las 12 horas, en forma simultánea en sus parques Américo Vespucio, Cordillera y Padre Hurtado. La ceremonia estará dedicada a la memoria de los seres queridos fallecidos y formará parte de una programación que combina arte, reflexión y participación de las familias.

Mensajes para recordar a los seres queridos

El 31 de octubre y el 1 de noviembre, entre las 10:30 y las 16 horas, los visitantes podrán dejar mensajes dedicados a sus seres queridos que ya no están. La iniciativa ofrece un espacio para expresar afecto y compartir las historias y enseñanzas que permanecen tras su partida.

Exhibición de Catrinas y calaveras mexicanas

La programación se complementará con una muestra inspirada en el arte de las Catrinas y las calaveras mexicanas, gratuita y disponible hasta el 15 de noviembre. El público podrá visitarla de forma simultánea en los parques Américo Vespucio y su Nueva Etapa, Cordillera y Padre Hurtado.

La exhibición reúne figuras de gran tamaño y plantea un recorrido en torno a la gratitud, la esperanza, el legado y el amor. Mediante el color y la expresión artística, busca invitar a las familias a reflexionar sobre los vínculos y recuerdos que conservan con sus seres queridos fallecidos.

La propuesta toma elementos de la tradición mexicana para ofrecer una experiencia de encuentro con la memoria, en una fecha dedicada a honrar a quienes ya no están.

Más información sobre las actividades conmemorativas del 1 de noviembre y la exhibición está disponible en www.parquedelrecuerdo.cl.