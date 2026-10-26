Kast: “Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar […] Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba”

El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes la controversia por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Estas fueron autorizadas por el Ministerio de Justicia luego de un cambio de criterio del Gobierno, dado que antes se esperaban sentencias judiciales específicas antes de firmar dichos beneficios.

En un punto de prensa realizado en La Moneda, el mandatario aseguró que hubo un error y, además, confirmó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat: “Frente a los hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse. El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo”.

“He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, añadió.

Posteriormente, reflexionó sobre sus promesas de campaña y el impacto de las rebajas de penas en las víctimas: “Les reitero mi compromiso personal: vamos a acompañarlas, vamos a escucharlas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esto nunca más vuelva a ocurrir”.

“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba. Y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, sentenció.