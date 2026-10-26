Codelco y BHP firman acuerdo para iniciar la exploración del proyecto Anillo en Antofagasta con inversión de hasta US$ 40 millones

Codelco y BHP anunciaron este lunes la firma del acuerdo de exploración del proyecto Anillo, ubicado en la Región de Antofagasta, que permitirá a la minera australiana invertir hasta US$ 40 millones para evaluar el potencial minero de la propiedad.

Según informaron ambas compañías, el contrato se firmó el jueves 21 de octubre en Londres, durante la London Metal Exchange Week 2026, que reúne a la industria minera mundial en la capital británica.

La firma se concretó luego de que se completaran todas las autorizaciones exigidas por la Ley N°19.137, que regula la constitución de derechos sobre pertenencias mineras de Codelco que no forman parte de yacimientos en explotación. Entre ellas, la dictación del decreto supremo correspondiente, la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y su publicación en el Diario Oficial.

El acuerdo había sido anunciado en mayo de 2025, en el marco de la Conferencia Global de Metales, Minería y Acero de Bank of America, pero su suscripción estaba condicionada al cumplimiento de esos requisitos legales.

BHP podrá invertir hasta US$ 40 millones

Con la inversión, BHP desarrollará campañas de reconocimiento, estudios geofísicos y geológicos, y programas de sondajes para evaluar el potencial del proyecto. Según las compañías, de confirmarse ese potencial, BHP cuenta con las capacidades técnicas, operacionales y de infraestructura para apoyar su desarrollo futuro.

Anillo es una propiedad de 24 mil hectáreas que se encuentra en etapa de exploración temprana y que ya ha sido sometida a diversas campañas de exploración por parte de Codelco y de terceros.

“Tras completar todas las autorizaciones y procedimientos exigidos por la normativa vigente, hoy damos un paso muy relevante para el desarrollo del proyecto Anillo junto a BHP. La firma de este acuerdo permite iniciar una nueva etapa de exploración que contribuirá a profundizar el conocimiento geológico del área y evaluar su potencial de desarrollo futuro”, señaló el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

El ejecutivo agregó: “Valoramos esta asociación con BHP y esperamos que este esfuerzo conjunto genere nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y desarrollo para Chile y ambas compañías”.

Exploración para responder a la demanda de cobre

Por su parte, la presidenta de BHP Norteamérica y presidenta interina de BHP Sudamérica, Jess Farrell, destacó la importancia de la exploración para responder a la demanda de cobre.

“Satisfacer la creciente demanda mundial de cobre requerirá nuevos recursos, y la exploración será fundamental para descubrirlos. Al combinar la experiencia, el talento y las capacidades de BHP y Codelco, tenemos la oportunidad de explorar nuevo potencial de cobre en el distrito Anillo, en el norte de Chile”, sostuvo.

Farrell añadió que el acuerdo “refleja nuestro compromiso de largo plazo con el cobre y el importante papel que desempeña la colaboración para generar oportunidades de crecimiento y contribuir al desarrollo de Chile”.

El acuerdo forma parte de la estrategia de Codelco para generar valor a partir de su cartera de propiedades mineras, que suma 2,3 millones de hectáreas, a través de la incorporación de capital, tecnología y estándares de gestión de otras compañías de la industria.

Según la estatal, este tipo de alianzas le permite sumar capital de socios y, al mismo tiempo, resguardar los intereses de largo plazo de la corporación y del Estado.