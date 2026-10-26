Murió Eric Bauza, actor de doblaje que dio voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de Looney Tunes

(CNN) — Eric Bauza, el actor de voz que dio vida a personajes tan icónicos como Bugs Bunny y el Pato Lucas, entre otros, falleció a los 46 años, según informaron su familia y los registros médicos oficiales.

El ganador del premio Emmy falleció el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según consta en los registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

Durante su trayectoria profesional, Bauza acumuló cientos de créditos como actor de doblaje para diversos estudios, entre ellos Disney, DreamWorks y Cartoon Network.

Prestó su voz a un sinfín de personajes de Looney Tunes en la película recientemente estrenada Coyote vs. Acme, interpretando a Piolín, Porky Pig, Elmer Fudd y Foghorn Leghorn, además de proporcionar el acento neoyorquino de Bugs Bunny y el característico ceceo del Pato Lucas.

La película fue producida por Warner Animation Group cuando formaba parte de Warner Bros. Discovery, que, al igual que CNN, ahora pertenece a Skydance.

Nacido en Toronto, Bauza se mudó de Canadá a Estados Unidos para estudiar animación, y en su tiempo libre realizaba trabajos de doblaje, según su perfil de IMDB.

Comenzó su carrera en la animación como diseñador de personajes, trabajando para estudios de producción en Hollywood, según la agencia de talentos SBV, que representaba a Bauza.

“Fue esta introducción al mundo de la animación lo que le llevó a una exitosa carrera como uno de los locutores más solicitados de la ciudad”, dijo la agencia.

En 2022, Bauza ganó un premio Emmy a la mejor interpretación de voz en un programa de animación por sus papeles en Looney Tunes. También ganó premios Emmy en 2023 y 2025.

Otros personajes a los que Bauza dio vida incluyen al Gato con Botas de Las aventuras del Gato con Botas, Splinter de El origen de las Tortugas Ninja y Fozzie Bear de Los bebés Muppet.

En la gran pantalla, también prestó su voz al Pájaro Loco en la película de animación del mismo nombre e interpretó al General Toad en la película de Super Mario Bros.

Los homenajes de fans y colegas no se han hecho esperar, celebrando las extraordinarias contribuciones de Bauza a la animación y la alegría que transmitió en las pantallas a lo largo de sus dos décadas de carrera.

El también actor de doblaje Jim Cummings, quien ha dado voz a personajes como Winnie the Pooh, Tigger y el Demonio de Tasmania, expresó su pesar en respuesta al comunicado de la familia, describiendo a Bauza como “un joven muy amable” y afirmando que “no encuentra palabras”.

El director Adam Rosette también escribió en Instagram: “Estoy absolutamente devastado. Eric fue mi primer amigo cuando me mudé a Los Ángeles en 2010. Compartíamos escritorio en un pequeño estudio de animación, dibujando y riendo sin parar. Nunca olvidaré el día que se fue para dedicarse al doblaje a tiempo completo, y verlo convertirse en una auténtica leyenda”.

CNN se ha puesto en contacto con Warner Bros. Entertainment y SBV Talent para obtener comentarios al respecto.