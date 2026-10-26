“Estamos analizando la propuesta”: Ministro Arrau sobre eventual ingreso de Chile a la Coalición de las Américas

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que se está evaluando el posible ingreso de Chile a la Coalición de las Américas en contra de las Organizaciones Criminales (A3C).

Se trata de una iniciativa para combatir a los cárteles, impulsada por Estados Unidos, que este lunes y martes tendrá una cumbre de seguridad en República Dominicana.

En un punto de prensa tras el tradicional comité policial de los lunes, el titular de Seguridad fue consultado sobre si Chile será parte de A3C.

“Chile enfrenta un desafío enorme para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Lo vemos, todas estas toneladas de droga; la gran mayoría no es producida en Chile, Chile no produce cocaína. La gran cantidad de marihuana que hay incautada; la mayoría viene de afuera”, respondió.

En esa línea, afirmó que cuando se habla de combatir el crimen organizado, no se trata solo de drogas, sino también de “otro tipo de mercado como el tráfico de armas, prostitución, migración irregular o tráfico de migrantes”.

De ese modo, Arrau apuntó a la necesidad de cooperación internacional, recordando que “Chile ha sido muy activo, teníamos el Acuerdo de Santiago. Hace muchos años, las policías y el Ministerio Público trabajan en coordinación con otros países y en foros internacionales. De hecho, el general director de Carabineros que me acompaña la semana pasada asumió la presidencia de una de estas instancias de policía de carácter militar”.

“Chile está muy presente y lo que se ha planteado en este A3C, que es la coalición contra los carteles, es reforzar el intercambio de información, operaciones, en fin. Lo que hemos planteado y lo que se discutió ayer es que estamos analizando la propuesta que ha llegado hace pocos días y por eso seguimos en ese proceso”, afirmó.

Y añadió que el país ya se integró al Escudo de las Américas, que “es más de índole policial, y el A3C, que tiene muchos aspectos, es una de las iniciativas que estamos analizando para ver si Chile se incorpora de una u otra manera a esa iniciativa”.