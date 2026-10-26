56 rebajas de pena: Arenas afirma que el ministro Rabat “está buscando una fórmula para suspenderlos” y habla de “procedimiento mal hecho”

Continúa la controversia en torno a la rebaja de penas a 56 reos condenados por delitos de carácter sexual contra menores de edad y dos por crímenes cometidos en dictadura, decretos que fueron firmados por el Ministerio de Justicia.

La situación, que fue dada a conocer la semana pasada por el medio Interferencia, ha generado críticas tanto del oficialismo como de la oposición. Incluso, algunos han pedido la salida del ministro Fernando Rabat.

En entrevista con T13 Radio, el nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó la situación, señalando que la tramitación fue “impecable”.

“Me quería referir a lo que es del punto de vista constitucional, legal, reglamentario; quizás no fue la mejor expresión, pero quería hacer esa distinción. Porque humanamente ahí estamos en deuda, lo reconoció el propio ministro Rabat, de la comunicación a las víctimas, la participación de las víctimas en todo este proceso, sin duda que ahí hubo problemas humanos muy dolorosos”, dijo.

Y agregó: “Se estaba dando al principio la imagen de que esto había sido una cosa entre gallos y medianoche, un decreto medio oscuro y, bueno, aquí hay total transparencia, se hicieron los procedimientos como se hacían siempre. Y, en ese sentido, incluso casi todos los abogados han reconocido que aquí no hay fallas ni constitucionales, ni legales, ni administrativas, sino que hay un tema humano doloroso que hay que tener en cuenta y que hay que corregir de una vez por todas”.

El vocero aseveró en la radio que “este tema tenemos que resolverlo de forma definitiva, lo antes posible”, por lo que este lunes hay una reunión donde están convocados los presidentes de ambas cámaras, las comisiones y los presidentes de los partidos.

Agregó que se presentará un proyecto de ley que “ojalá tenga una tramitación lo más rápida posible, que comprenda tres cosas: la preocupación por las víctimas, que sean escuchados, que sean acompañados; una legislación que no admita dudas sobre si se aplica o no retroactivamente; y la creación de tribunales ejecutores de pena, porque esta decisión tampoco debería pasar por un comité de rebaja de penas o ser visado por el Ministerio”.

Consultado por los 56 decretos que ya están firmados, Arenas contestó que “el ministro está buscando una fórmula para suspenderlos”.

Rabat “tiene un equipo asesor; apenas la encuentre (la fórmula), lo va a anunciar. Se va a tratar de corregir todo lo que se pudo haber hecho mejor; y, en este caso, donde hay afectados y sobre todo niños, por supuesto que queremos hacer todo lo que sea necesario para que esto no vuelva a ocurrir y mitigar de la mejor forma posible el dolor que sabemos que le produjo a mucha gente”.

Consultado sobre si esto supone reconocer un error, el vocero respondió que no y que se trata de un procedimiento mal hecho.

“Reconocemos no un error, sino que hay un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva, porque reconocer un error significaría que hicimos algo fuera de la ley, fuera de la Constitución, hicimos algo que humanamente pudo haber sido mucho mejor hecho. Pero lo que buscamos ahora es una solución definitiva, así como no se hizo durante cuatro años; ahora queremos darle una solución definitiva”.

Respecto a si fue un error político del titular de Justicia, recalcó que “él mismo ha reconocido que, políticamente, se pudo haber hecho mejor, que faltó quizás una visión más política de lo que estaba haciendo”.