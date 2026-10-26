Rojo Edwards pide la salida del ministro Rabat tras polémica por rebajas de penas a abusadores: “Ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”

Siguen las repercusiones a raíz de las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, autorizadas recientemente por el Ministerio de Justicia.

La polémica apunta al cambio de criterio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que decidió conceder estos beneficios sin órdenes judiciales específicas, amparándose en una interpretación de la ley que ha sido objeto de controversia en la propia Corte Suprema.

En este contexto, las críticas han venido incluso desde el oficialismo. El senador Rojo Edwards (Ind), integrante del comité RN, pidió la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Sobre este punto, aseguró en conversación con Radio Infinita que “a pesar de que no es que yo piense ni tenga ninguna crítica moral contra el ministro, en el sentido de que él esté del lado de los delincuentes. No. Él está del lado de la justicia y piensa exactamente igual que nosotros en que tenemos que ser muy duros con los delincuentes”.

“Sin embargo, la magnitud del error es tal que yo sí creo que el ministro no debiese seguir en su puesto“, recalcó.

Del mismo modo, vaticinó que “lo que va a ocurrir es que vamos a seguir en esta discusión por mucho tiempo, más allá de la viabilidad o no de una posible Acusación Constitucional, que yo creo que no va a tener ninguna, porque el Gobierno actuó dentro de las prerrogativas que tenía la Ley y que todos sabemos que la tenía“.

“Sin embargo, va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar y que afecta una parte importante del corazón de lo que es nuestro sector: darle duro a los delincuentes, ser firmes con esto. Por lo tanto, afecta lo que somos y afecta la agenda con la cual fuimos electos”, sentenció.