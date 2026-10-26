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Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío: Hay probabilidad de granizos

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío: Hay probabilidad de granizos/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Las tormentas eléctricas se darán entre la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre. 

La condición sinóptica es de “vaguada en altura” y el fenómeno viene acompañado de “probabilidad de granizos”.

¿Dónde habría tormentas eléctricas?

De acuerdo a Meteorología, el evento se dará en:

  • Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Metropolitana: Valle, Precodillera, Cordillera
  • O’Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
  • Maule: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
  • Ñuble: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
  • Biobío: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

La DMC indicó que con un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Recomendó a la población mantenerse informada “si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.

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