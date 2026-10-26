Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío: Hay probabilidad de granizos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
Las tormentas eléctricas se darán entre la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre.
La condición sinóptica es de “vaguada en altura” y el fenómeno viene acompañado de “probabilidad de granizos”.
¿Dónde habría tormentas eléctricas?
De acuerdo a Meteorología, el evento se dará en:
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Metropolitana: Valle, Precodillera, Cordillera
- O’Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
- Maule: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
- Ñuble: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
- Biobío: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera
La DMC indicó que con un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
Recomendó a la población mantenerse informada “si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.
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