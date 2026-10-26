Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío: Hay probabilidad de granizos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Las tormentas eléctricas se darán entre la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre.

La condición sinóptica es de “vaguada en altura” y el fenómeno viene acompañado de “probabilidad de granizos”.

¿Dónde habría tormentas eléctricas?

De acuerdo a Meteorología, el evento se dará en:

Valparaíso : Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera

: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera Metropolitana : Valle, Precodillera, Cordillera

: Valle, Precodillera, Cordillera O’Higgins : Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera Maule : Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera Ñuble : Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera Biobío: Cordillera Costa, Valle, Precodillera, Cordillera

La DMC indicó que con un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Recomendó a la población mantenerse informada “si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.