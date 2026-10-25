Presidente Kast felicita a Lula da Silva tras su histórico triunfo en Brasil

El Presidente José Antonio Kast comunicó que conversó con el reelectro mandatario de Brasil, Lula da Silva, tras su histórico triunfo en la segunda vuelta presidencial de dicho país.

Los resultados del balotaje dieron cuenta que Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro por un 51,77% de los votos contra un 48,23%.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, cerró.